Комитет ГД одобрил увеличение расходов бюджета на 138,6 млрд рублей

11 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Прогнозы по доходам бюджета в 2024 году ожидались на уровне 35 триллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение расходов федерального бюджета на 2024—2026 годы по некоторым направлениям на 138,6 миллиарда рублей благодаря перераспределению средств. Об этом написали в СМИ. «Комитет Госдумы одобрил увеличение некоторых расходов бюджета. [Комитет] поддержал совместные поправки фракций „Единая Россия“, ЛДПР и „Новые люди“ к проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы об увеличении расходов по отдельным направлениям на 138,6 миллиарда рублей счет перераспределения средств», — передает РИА Новости. Проект Федерального бюджета на плановый период с 2025 по 2026 годы — военный. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, но все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме. Об этом в интервью URA.RU рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Так, в 2024 году на 3,3 миллиарда рублей вырастут затраты на систему ухода за пожилыми и инвалидами. На 68,8 миллиона рублей увеличатся субсидии издательствам, редакциям печатных СМИ, и для организаций, занимающихся издательской деятельностью для инвалидов по зрению. На двухлетние курсы программирования для школьников 8-11 классов и учащихся колледжей дополнительно направят три миллиарда рублей в 2024 году. Еще столько же будет направлено на поддержку экспорта сельхоз и продовольственной продукции. В 2024—2026 годы до 88,6 миллиарда рублей (на 26,4 миллиарда) вырастут ассигнования на развитие сельских территорий. До 9,9 миллиарда увеличится сумма на покупку сельскохозяйственной и строительной спецтехники. На 15 миллиардов рублей до 61 миллиарда вырастут расходы на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей, а на покупку транспортных средств бизнесом на 21 миллиард до 31 миллиарда. Поправками увеличиваются расходы на поддержку производителей техники, использующей природный газ на шесть миллиардов рублей в год до 16,7 миллиарда. Дополнительные средства также направят на финансирование деятельности ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и оздоровлению детей, живущих в Арктической зоне РФ. Прогнозы по доходам бюджета в 2024 году ожидались на уровне 35 триллионов рублей. Доход в 2025 году должен составить 33,5 триллиона рублей, а в 2026-м — 34,1 триллиона. Расходы же составят 36,6, 34,4 и 35,6 триллиона рублей соответственно. Бюджет на 2024 год будет куда сложнее, чем на 2023-й, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Однако это не помешало правительству заявить о намерении увеличить на 7,5% маткапитал, выплаты для неработающих пенсионеров, а также проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Ранее Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы, расходы на оборону в 2024 году запланированы в 6% ВВП или 10,736 триллиона рублей. К 2026 году сумма уменьшится до 7,419 триллиона, рассказал депутат Исаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение расходов федерального бюджета на 2024—2026 годы по некоторым направлениям на 138,6 миллиарда рублей благодаря перераспределению средств. Об этом написали в СМИ. «Комитет Госдумы одобрил увеличение некоторых расходов бюджета. [Комитет] поддержал совместные поправки фракций „Единая Россия“, ЛДПР и „Новые люди“ к проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы об увеличении расходов по отдельным направлениям на 138,6 миллиарда рублей счет перераспределения средств», — передает РИА Новости. Проект Федерального бюджета на плановый период с 2025 по 2026 годы — военный. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, но все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме. Об этом в интервью URA.RU рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Так, в 2024 году на 3,3 миллиарда рублей вырастут затраты на систему ухода за пожилыми и инвалидами. На 68,8 миллиона рублей увеличатся субсидии издательствам, редакциям печатных СМИ, и для организаций, занимающихся издательской деятельностью для инвалидов по зрению. На двухлетние курсы программирования для школьников 8-11 классов и учащихся колледжей дополнительно направят три миллиарда рублей в 2024 году. Еще столько же будет направлено на поддержку экспорта сельхоз и продовольственной продукции. В 2024—2026 годы до 88,6 миллиарда рублей (на 26,4 миллиарда) вырастут ассигнования на развитие сельских территорий. До 9,9 миллиарда увеличится сумма на покупку сельскохозяйственной и строительной спецтехники. На 15 миллиардов рублей до 61 миллиарда вырастут расходы на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей, а на покупку транспортных средств бизнесом на 21 миллиард до 31 миллиарда. Поправками увеличиваются расходы на поддержку производителей техники, использующей природный газ на шесть миллиардов рублей в год до 16,7 миллиарда. Дополнительные средства также направят на финансирование деятельности ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и оздоровлению детей, живущих в Арктической зоне РФ. Прогнозы по доходам бюджета в 2024 году ожидались на уровне 35 триллионов рублей. Доход в 2025 году должен составить 33,5 триллиона рублей, а в 2026-м — 34,1 триллиона. Расходы же составят 36,6, 34,4 и 35,6 триллиона рублей соответственно. Бюджет на 2024 год будет куда сложнее, чем на 2023-й, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Однако это не помешало правительству заявить о намерении увеличить на 7,5% маткапитал, выплаты для неработающих пенсионеров, а также проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Ранее Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы, расходы на оборону в 2024 году запланированы в 6% ВВП или 10,736 триллиона рублей. К 2026 году сумма уменьшится до 7,419 триллиона, рассказал депутат Исаев.