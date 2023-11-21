Атомный авианосец США зашел в южнокорейский порт после угроз от КНДР

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Авианосец ВМФ США USS Gerald R. Ford. stock, флот, сша, авианосец, Джеральд Р Форд
Авианосец США подошел к берегам Южной Кореи, сообщили в ВМС страны Фото:

Атомный авианосец США зашел в южнокорейский порт у города Пусан. Об этом заявили в ВМС Южной Кореи.

«Нынешний визит в порт Первой авианосной группы демонстрирует твердую готовность Южной Кореи и США к реагированию на растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи», — заявили в южнокорейских ВМС агентству Ренхап.

КНДР предупредила Японию о скором запуске ракеты со спутником. Запуск планирует произвести с 22 ноября по 1 декабря. После этого заявления премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что запуск со стороны КНДР станет нарушением резолюций СБ ООН. Он поручил готовиться непредвиденной ситуации в связи этим запуском.

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Атомный авианосец США зашел в южнокорейский порт у города Пусан. Об этом заявили в ВМС Южной Кореи. «Нынешний визит в порт Первой авианосной группы демонстрирует твердую готовность Южной Кореи и США к реагированию на растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи», — заявили в южнокорейских ВМС агентству Ренхап. КНДР предупредила Японию о скором запуске ракеты со спутником. Запуск планирует произвести с 22 ноября по 1 декабря. После этого заявления премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что запуск со стороны КНДР станет нарушением резолюций СБ ООН. Он поручил готовиться непредвиденной ситуации в связи этим запуском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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