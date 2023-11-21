Атомный авианосец США зашел в южнокорейский порт после угроз от КНДР

Атомный авианосец США зашел в южнокорейский порт у города Пусан. Об этом заявили в ВМС Южной Кореи.
«Нынешний визит в порт Первой авианосной группы демонстрирует твердую готовность Южной Кореи и США к реагированию на растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи», —
КНДР предупредила Японию о скором запуске ракеты со спутником. Запуск планирует произвести с 22 ноября по 1 декабря. После этого заявления премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что запуск со стороны КНДР станет нарушением резолюций СБ ООН. Он поручил готовиться непредвиденной ситуации в связи этим запуском.
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