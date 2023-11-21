Атомный авианосец США зашел в южнокорейский порт после угроз от КНДР

21 ноября 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Авианосец США подошел к берегам Южной Кореи, сообщили в ВМС страны Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins Атомный авианосец США зашел в южнокорейский порт у города Пусан. Об этом заявили в ВМС Южной Кореи. «Нынешний визит в порт Первой авианосной группы демонстрирует твердую готовность Южной Кореи и США к реагированию на растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи», — заявили в южнокорейских ВМС агентству Ренхап. КНДР предупредила Японию о скором запуске ракеты со спутником. Запуск планирует произвести с 22 ноября по 1 декабря. После этого заявления премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что запуск со стороны КНДР станет нарушением резолюций СБ ООН. Он поручил готовиться непредвиденной ситуации в связи этим запуском.

Атомный авианосец США зашел в южнокорейский порт у города Пусан. Об этом заявили в ВМС Южной Кореи. «Нынешний визит в порт Первой авианосной группы демонстрирует твердую готовность Южной Кореи и США к реагированию на растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи», — заявили в южнокорейских ВМС агентству Ренхап. КНДР предупредила Японию о скором запуске ракеты со спутником. Запуск планирует произвести с 22 ноября по 1 декабря. После этого заявления премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что запуск со стороны КНДР станет нарушением резолюций СБ ООН. Он поручил готовиться непредвиденной ситуации в связи этим запуском.