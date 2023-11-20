Армия и оружие Япония начала подготовку к «непредвиденной» ситуации из-за ракеты КНДР 21 ноября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 + Запуск должны произвести с 22 ноября по 1 декабря Фото: U.S. Department of Defense Запуск КНДР баллистической ракеты со спутником станет нарушением резолюций СБ ООН. Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида. Он отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском. «Я поручил принять меры для сбора информации и ее предоставления населению, в сотрудничестве с заинтересованными странами потребовать отмены запуска и быть готовыми к непредвиденной ситуации», — сказал Фумио Кисида. Его слова приводит японский телеканал NHK. Северная Корея предупредила Японию о своих планах запустить ракету со спутником. Запуск должны произвести с 22 ноября по 1 декабря. Уточняется, что в опасности находятся три морские зоны Японии. Запуск КНДР баллистической ракеты со спутником станет нарушением резолюций СБ ООН. Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида. Он отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском. «Я поручил принять меры для сбора информации и ее предоставления населению, в сотрудничестве с заинтересованными странами потребовать отмены запуска и быть готовыми к непредвиденной ситуации», — сказал Фумио Кисида. Его слова приводит японский телеканал NHK. Северная Корея предупредила Японию о своих планах запустить ракету со спутником. Запуск должны произвести с 22 ноября по 1 декабря. Уточняется, что в опасности находятся три морские зоны Японии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям