20 ноября 2023

Япония начала подготовку к «непредвиденной» ситуации из-за ракеты КНДР

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Запуск должны произвести с 22 ноября по 1 декабря Фото:

Запуск КНДР баллистической ракеты со спутником станет нарушением резолюций СБ ООН. Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида. Он отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском.

«Я поручил принять меры для сбора информации и ее предоставления населению, в сотрудничестве с заинтересованными странами потребовать отмены запуска и быть готовыми к непредвиденной ситуации», — сказал Фумио Кисида. Его слова приводит японский телеканал NHK.

Северная Корея предупредила Японию о своих планах запустить ракету со спутником. Запуск должны произвести с 22 ноября по 1 декабря. Уточняется, что в опасности находятся три морские зоны Японии.

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Запуск КНДР баллистической ракеты со спутником станет нарушением резолюций СБ ООН. Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида. Он отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском. «Я поручил принять меры для сбора информации и ее предоставления населению, в сотрудничестве с заинтересованными странами потребовать отмены запуска и быть готовыми к непредвиденной ситуации», — сказал Фумио Кисида. Его слова приводит японский телеканал NHK. Северная Корея предупредила Японию о своих планах запустить ракету со спутником. Запуск должны произвести с 22 ноября по 1 декабря. Уточняется, что в опасности находятся три морские зоны Японии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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