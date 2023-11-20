Япония начала подготовку к «непредвиденной» ситуации из-за ракеты КНДР

Запуск КНДР баллистической ракеты со спутником станет нарушением резолюций СБ ООН. Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида. Он отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском.
«Я поручил принять меры для сбора информации и ее предоставления населению, в сотрудничестве с заинтересованными странами потребовать отмены запуска и быть готовыми к непредвиденной ситуации», —
Северная Корея предупредила Японию о своих планах запустить ракету со спутником. Запуск должны произвести с 22 ноября по 1 декабря. Уточняется, что в опасности находятся три морские зоны Японии.
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