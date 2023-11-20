20 ноября 2023

КНДР предупредила Японию о запуске ракеты

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Спутник запустят с 22 ноября по 1 декабря, заявил телеканал NHK Фото:

КНДР предупредила Японию, что планирует запустить ракету со спутником с 22 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

«Северная Корея планирует запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря», — говорится в заявлении. В документе отмечается, что в связи с отправкой ракеты есть опасность для трех морских зон Японии. Речь идет о Восточно-Китайском море, Желтом море и водах на востоке от острова Лусон.

Северная Корея запускала в сторону Японского моря две ракеты в конце 2022 года. Тогда в Минобороны Японии предупреждали, что ракеты могут попасть на территорию США. В ведомстве также заявляли, что обеспокоены регулярными запусками ракет со стороны КНДР.

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КНДР предупредила Японию, что планирует запустить ракету со спутником с 22 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает японский телеканал NHK. «Северная Корея планирует запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря», — говорится в заявлении. В документе отмечается, что в связи с отправкой ракеты есть опасность для трех морских зон Японии. Речь идет о Восточно-Китайском море, Желтом море и водах на востоке от острова Лусон. Северная Корея запускала в сторону Японского моря две ракеты в конце 2022 года. Тогда в Минобороны Японии предупреждали, что ракеты могут попасть на территорию США. В ведомстве также заявляли, что обеспокоены регулярными запусками ракет со стороны КНДР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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