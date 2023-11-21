РСПП: российские предприниматели адаптировались к санкциям

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, станок, цех, производство, легкая промышленность, плоттер
Российские предприниматели все реже испытывают потребность в замене оборудования, заявили в РСПП Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские предприниматели успешно справляются с вызовами, связанными с санкциями. Большинство компаний смогло адаптироваться и найти новых поставщиков. Об этом стало известно из исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Большинству российских компаний удалось за год адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков», — передает результаты исследования «Коммерсант». Отмечается, что предприниматели реже отмечают критическую потребность в замене оборудования, комплектующих и материалов. Благодаря усилиям отечественных поставщиков удалось заменить сырье, материалы, услуги и программное обеспечение. Однако когда дело касается оборудования и комплектующих, компании предпочитают закупать их у новых зарубежных партнеров, некоторым компаниям удалось восстановить поставки из недружественных стран, заключили в исследовании.

Западные санкции против России вызывают трудности, однако страна успешно адаптировалась к ним, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что санкции создают проблемы, но Россия научилась их преодолевать. Если рассматривать проблему на примере пластической хирургии, то отрасль ощутила некоторые изменения в связи с санкциями, но клиники смогли успешно адаптироваться к новым условиям. Хотя возникали вопросы с расходными материалами, такими как имплантаты для коррекции груди, также были некоторые ограничения по поставкам. Однако в целом логистика постепенно восстановилась, передают «Дни.ру».

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Российские предприниматели успешно справляются с вызовами, связанными с санкциями. Большинство компаний смогло адаптироваться и найти новых поставщиков. Об этом стало известно из исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Большинству российских компаний удалось за год адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков», — передает результаты исследования «Коммерсант». Отмечается, что предприниматели реже отмечают критическую потребность в замене оборудования, комплектующих и материалов. Благодаря усилиям отечественных поставщиков удалось заменить сырье, материалы, услуги и программное обеспечение. Однако когда дело касается оборудования и комплектующих, компании предпочитают закупать их у новых зарубежных партнеров, некоторым компаниям удалось восстановить поставки из недружественных стран, заключили в исследовании. Западные санкции против России вызывают трудности, однако страна успешно адаптировалась к ним, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что санкции создают проблемы, но Россия научилась их преодолевать. Если рассматривать проблему на примере пластической хирургии, то отрасль ощутила некоторые изменения в связи с санкциями, но клиники смогли успешно адаптироваться к новым условиям. Хотя возникали вопросы с расходными материалами, такими как имплантаты для коррекции груди, также были некоторые ограничения по поставкам. Однако в целом логистика постепенно восстановилась, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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