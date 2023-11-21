РСПП: российские предприниматели адаптировались к санкциям

21 ноября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Российские предприниматели все реже испытывают потребность в замене оборудования, заявили в РСПП Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские предприниматели успешно справляются с вызовами, связанными с санкциями. Большинство компаний смогло адаптироваться и найти новых поставщиков. Об этом стало известно из исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Большинству российских компаний удалось за год адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков», — передает результаты исследования «Коммерсант». Отмечается, что предприниматели реже отмечают критическую потребность в замене оборудования, комплектующих и материалов. Благодаря усилиям отечественных поставщиков удалось заменить сырье, материалы, услуги и программное обеспечение. Однако когда дело касается оборудования и комплектующих, компании предпочитают закупать их у новых зарубежных партнеров, некоторым компаниям удалось восстановить поставки из недружественных стран, заключили в исследовании. Западные санкции против России вызывают трудности, однако страна успешно адаптировалась к ним, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что санкции создают проблемы, но Россия научилась их преодолевать. Если рассматривать проблему на примере пластической хирургии, то отрасль ощутила некоторые изменения в связи с санкциями, но клиники смогли успешно адаптироваться к новым условиям. Хотя возникали вопросы с расходными материалами, такими как имплантаты для коррекции груди, также были некоторые ограничения по поставкам. Однако в целом логистика постепенно восстановилась, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские предприниматели успешно справляются с вызовами, связанными с санкциями. Большинство компаний смогло адаптироваться и найти новых поставщиков. Об этом стало известно из исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Большинству российских компаний удалось за год адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков», — передает результаты исследования «Коммерсант». Отмечается, что предприниматели реже отмечают критическую потребность в замене оборудования, комплектующих и материалов. Благодаря усилиям отечественных поставщиков удалось заменить сырье, материалы, услуги и программное обеспечение. Однако когда дело касается оборудования и комплектующих, компании предпочитают закупать их у новых зарубежных партнеров, некоторым компаниям удалось восстановить поставки из недружественных стран, заключили в исследовании. Западные санкции против России вызывают трудности, однако страна успешно адаптировалась к ним, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что санкции создают проблемы, но Россия научилась их преодолевать. Если рассматривать проблему на примере пластической хирургии, то отрасль ощутила некоторые изменения в связи с санкциями, но клиники смогли успешно адаптироваться к новым условиям. Хотя возникали вопросы с расходными материалами, такими как имплантаты для коррекции груди, также были некоторые ограничения по поставкам. Однако в целом логистика постепенно восстановилась, передают «Дни.ру».