Кремль: санкции создают проблемы, но РФ адаптируется

Санкции приносят проблемы, но РФ их преодолевает, сообщили в Кремле
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Западные санкции против России создают проблемы, но страна уже адаптировалась к ним. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя введение новых ограничений.
«Санкции создают дополнительные проблемы. Еще раз повторю: мы научились адаптироваться к санкциям. <…> Это приносит определенные проблемы, но мы научились их преодолевать», — сказал Песков во время общения с журналистами.
2 ноября США ввели санкции против российских банков. Также под ограничения попали ряд компаний из РФ, в том числе «Газпромнефть».
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