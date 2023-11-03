Кремль: санкции создают проблемы, но РФ адаптируется

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий, орешкин максим
Санкции приносят проблемы, но РФ их преодолевает, сообщили в Кремле Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции против России создают проблемы, но страна уже адаптировалась к ним. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя введение новых ограничений.

«Санкции создают дополнительные проблемы. Еще раз повторю: мы научились адаптироваться к санкциям. <…> Это приносит определенные проблемы, но мы научились их преодолевать», — сказал Песков во время общения с журналистами.

2 ноября США ввели санкции против российских банков. Также под ограничения попали ряд компаний из РФ, в том числе «Газпромнефть».

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Западные санкции против России создают проблемы, но страна уже адаптировалась к ним. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя введение новых ограничений. «Санкции создают дополнительные проблемы. Еще раз повторю: мы научились адаптироваться к санкциям. <…> Это приносит определенные проблемы, но мы научились их преодолевать», — сказал Песков во время общения с журналистами. 2 ноября США ввели санкции против российских банков. Также под ограничения попали ряд компаний из РФ, в том числе «Газпромнефть».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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