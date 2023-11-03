Кремль: санкции создают проблемы, но РФ адаптируется 03 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 + Санкции приносят проблемы, но РФ их преодолевает, сообщили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции против России создают проблемы, но страна уже адаптировалась к ним. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя введение новых ограничений. «Санкции создают дополнительные проблемы. Еще раз повторю: мы научились адаптироваться к санкциям. <…> Это приносит определенные проблемы, но мы научились их преодолевать», — сказал Песков во время общения с журналистами. 2 ноября США ввели санкции против российских банков. Также под ограничения попали ряд компаний из РФ, в том числе «Газпромнефть». Западные санкции против России создают проблемы, но страна уже адаптировалась к ним. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя введение новых ограничений. «Санкции создают дополнительные проблемы. Еще раз повторю: мы научились адаптироваться к санкциям. <…> Это приносит определенные проблемы, но мы научились их преодолевать», — сказал Песков во время общения с журналистами. 2 ноября США ввели санкции против российских банков. Также под ограничения попали ряд компаний из РФ, в том числе «Газпромнефть». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям