Источник: в СИЗО Екатеринбурга 8 арестантов отравились наркотиками

В СИЗО-1 Екатеринбурга сразу 8 арестантов получили отравление из-за наркотиков. Такой информацией с URA.RU поделился источник, близкий к свердловскому управлению ФСИН. В самом ведомстве при этом информацию назвали бредом.
«В СИЗО № 1 очень серьезное ЧП, замешаны наркотики. По имеющейся информации, восемь человек чуть не откинулось (не умерло — прим.ред.). Шестеро выжило, двое умерло. Был серьезный шмон, сейчас ищут виновных», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе свердловского управления ФСИН эту информацию назвали не соответствующей действительности. «Бред какой, это искусственное нагнетание обстановки вокруг учреждения. Никто не травился наркотиками, там спецоборудование для досмотров лучшее в ГУФСИН, кинологи с собаками работают и так далее. Одного [заключенного] в драке убили, идет следствие. Обстановка в СИЗО стабильная», — заявили представители ведомства.
О том, что в екатеринбургском СИЗО-1 умерло два заключенных, стало известно на прошлой неделе. Как сообщал пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, одного из арестантов забил сокамерник.
Про второго арестанта говорилось, что его смерть не была насильственной. При этом версию с отравлением наркотиками, которая звучала в СМИ, в ГУФСИН не подтверждали. После случившегося в изолятор нагрянул спецназ и устроил обыски.
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