Фигуранту коррупционного скандала в ЯНАО удалось сохранить свободу

Суд ЯНАО не стал менять меру пресечения Игорю Боркуну

Игорь Боркун остался на свободе после решения окружного суда ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Суд ЯНАО подтвердил решение Салехардского городского суда, оставив без изменения меру пресечения по делу экс-руководителя ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства» Игоря Боркуна, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом опубликована в картотеке дел окружного суда.

«Судом ЯНАО вынесено решение о мере пресечения Игорю Боркуну, проходящему по делу по статьям „Получение взятки в особо крупном размере“, а также „Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем“ вынесено решение, оставить меру пресечения в виде запрета определенных действий без изменений», — следует из информации, опубликованной к картотеке на официальном сайте. Процесс по основному делу продолжается в Салехардском городском суде.

В октябре суд Салехарда изменил меру пресечения в отношении Боркуна, с заключения под стражей на ограничение свободы с запретом определенных действий. По данным окружного следственного комитета, экс-чиновник подозревается в получении взяток на сумму 47 миллионов рублей в период выполнения обязанностей на посту руководителя «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО». По решению суда Тюмени, он около года провел под стражей, пока дело не было передано в Салехардский суд.