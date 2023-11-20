20 ноября 2023
19 ноября 2023

Фигуранту коррупционного скандала в ЯНАО удалось сохранить свободу

Суд ЯНАО не стал менять меру пресечения Игорю Боркуну
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, защита, обвинение, суд, адвокат, расследование
Игорь Боркун остался на свободе после решения окружного суда ЯНАО Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Суд ЯНАО подтвердил решение Салехардского городского суда, оставив без изменения меру пресечения по делу экс-руководителя ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства» Игоря Боркуна, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом опубликована в картотеке дел окружного суда.

«Судом ЯНАО вынесено решение о мере пресечения Игорю Боркуну, проходящему по делу по статьям „Получение взятки в особо крупном размере“, а также „Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем“ вынесено решение, оставить меру пресечения в виде запрета определенных действий без изменений», — следует из информации, опубликованной к картотеке на официальном сайте. Процесс по основному делу продолжается в Салехардском городском суде.

В октябре суд Салехарда изменил меру пресечения в отношении Боркуна, с заключения под стражей на ограничение свободы с запретом определенных действий. По данным окружного следственного комитета, экс-чиновник подозревается в получении взяток на сумму 47 миллионов рублей в период выполнения обязанностей на посту руководителя «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО». По решению суда Тюмени, он около года провел под стражей, пока дело не было передано в Салехардский суд.

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Суд ЯНАО подтвердил решение Салехардского городского суда, оставив без изменения меру пресечения по делу экс-руководителя ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства» Игоря Боркуна, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом опубликована в картотеке дел окружного суда. «Судом ЯНАО вынесено решение о мере пресечения Игорю Боркуну, проходящему по делу по статьям „Получение взятки в особо крупном размере“, а также „Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем“ вынесено решение, оставить меру пресечения в виде запрета определенных действий без изменений», — следует из информации, опубликованной к картотеке на официальном сайте. Процесс по основному делу продолжается в Салехардском городском суде. В октябре суд Салехарда изменил меру пресечения в отношении Боркуна, с заключения под стражей на ограничение свободы с запретом определенных действий. По данным окружного следственного комитета, экс-чиновник подозревается в получении взяток на сумму 47 миллионов рублей в период выполнения обязанностей на посту руководителя «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО». По решению суда Тюмени, он около года провел под стражей, пока дело не было передано в Салехардский суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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