В ЯНАО суд освободил подозреваемого во взятках экс-чиновника, отменив решение тюменских коллег

В ЯНАО подозреваемый во взятках экс-чиновник Игорь Боркун покинул СИЗО

12 октября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Экс-чиновник ЯНАО Игорь Боркун покинул СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд Салехарда (ЯНАО) заменил меру пресечения подозреваемому во взятках экс-директору «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игорю Боркуну и отменил решение суда Тюмени о его содержании под стражей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Судья Данил Яковлев, рассмотрев материалы уголовного дела, не нашел достаточных оснований дальнейшего содержания под стражей Игоря Боркуна, который подозревается в получении взяток на 47 миллионов рублей. Боркун содержался под стражей по решению тюменских судей с октября 2022 года», — сообщил корреспонденту агентства собеседник, сведения подтверждаются данными, опубликованными на сайтах судов. Рассмотрение самого уголовного дела в отношении Боркуна продолжается. Ранее URA.RU рассказало, что следователи окружного управления СКР закончили расследование уголовного дела Боркуна и передали материалы в суд. Экс-чиновник из ЯНАО был заключен под стражу в октябре 2022 года, по подозрению в получении взяток в 2014—2015 годах. С поста директора Боркун ушел в 2016 году, его место занял Максим Першиков, позже также подозреваемый во взятках и оправданный судом Салехарда в сентябре этого года.

Суд Салехарда (ЯНАО) заменил меру пресечения подозреваемому во взятках экс-директору «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игорю Боркуну и отменил решение суда Тюмени о его содержании под стражей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Судья Данил Яковлев, рассмотрев материалы уголовного дела, не нашел достаточных оснований дальнейшего содержания под стражей Игоря Боркуна, который подозревается в получении взяток на 47 миллионов рублей. Боркун содержался под стражей по решению тюменских судей с октября 2022 года», — сообщил корреспонденту агентства собеседник, сведения подтверждаются данными, опубликованными на сайтах судов. Рассмотрение самого уголовного дела в отношении Боркуна продолжается. Ранее URA.RU рассказало, что следователи окружного управления СКР закончили расследование уголовного дела Боркуна и передали материалы в суд. Экс-чиновник из ЯНАО был заключен под стражу в октябре 2022 года, по подозрению в получении взяток в 2014—2015 годах. С поста директора Боркун ушел в 2016 году, его место занял Максим Першиков, позже также подозреваемый во взятках и оправданный судом Салехарда в сентябре этого года.