20 ноября 2023

Мэр Троицка получил право на реабилитацию репутации

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция по делу Александра Виноградова в Областном суде. Челябинск, виноградов александр
Прокуратура признала право Александр Виноградова на реабилитацию Фото:

Глава Троицка Челябинской области Александр Виноградов получил право на реабилитацию. Ранее он был оправдан городским судом, апелляционный суд оставил приговор без изменения. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях.

«Рад, что государство в лице органов прокуратуры официально исправило ошибку, связанную с моим незаконным уголовным преследованием. Восстановило мои честь, достоинство и деловую репутацию», — написал Виноградов в своем telegram-канале.

Он оправдан по предъявленному обвинению по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Прокуратура признала право Виноградова на реабилитацию.

«В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ прокурор от имени государства приносит официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред. В связи с этим приношу официальные извинения от имени государства за причиненный вред в результате уголовного преследования», — следует из документа, опубликованного главой города.

Ранее прокуратура пыталась обжаловать оправдательный приговор в апелляционной инстанции. Но суд оставил жалобу без удовлетворения.

Виноградов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. С марта по май 2021 года шло расследование. Следствие полагало, что глава передал подконтрольное теплоснабжающей организации другой фирме, нарушив права первой, что доказать это в суде не удалось. По заявлению Виноградова, такое решение было принято, чтобы не сорвать начало отопительного сезона в Троицке.

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Глава Троицка Челябинской области Александр Виноградов получил право на реабилитацию. Ранее он был оправдан городским судом, апелляционный суд оставил приговор без изменения. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях. «Рад, что государство в лице органов прокуратуры официально исправило ошибку, связанную с моим незаконным уголовным преследованием. Восстановило мои честь, достоинство и деловую репутацию», — написал Виноградов в своем telegram-канале. Он оправдан по предъявленному обвинению по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Прокуратура признала право Виноградова на реабилитацию. «В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ прокурор от имени государства приносит официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред. В связи с этим приношу официальные извинения от имени государства за причиненный вред в результате уголовного преследования», — следует из документа, опубликованного главой города. Ранее прокуратура пыталась обжаловать оправдательный приговор в апелляционной инстанции. Но суд оставил жалобу без удовлетворения. Виноградов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. С марта по май 2021 года шло расследование. Следствие полагало, что глава передал подконтрольное теплоснабжающей организации другой фирме, нарушив права первой, что доказать это в суде не удалось. По заявлению Виноградова, такое решение было принято, чтобы не сорвать начало отопительного сезона в Троицке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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