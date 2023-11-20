Суд отказал в пересмотре итогов выборов в челябинском поселке

Сосновский районный суд (Челябинская область) отказал в иске об отмене итогов выборов в челябинском поселке Новый Кременкуль. Эту информацию URA.RU 21 ноября сообщили в суде.
«Решение вынесено сегодня. В исковом заявлении об отмене решения участковой избирательной комиссии о результатах выборов отказано», — сообщили в суде.
Исковое заявление об отмене итогов выборов депутатов совета сельского поселения Новый Кременкуль поступило в Сосновский районный суд 21 сентября. Истцами выступили три кандидата-самовыдвиженца, не прошедшие в совет депутатов поселения. Это Вера Шаманаева, Татьяна Васенко и Лариса Закирова.
В аналогичном иске, оспаривающем результаты выборов в Новом Кременкуле, тем же судом было отказано 27 октября. Его подала кандидат от «Справедливой России» Екатерина Нестеренко, также не прошедшая в совет депутатов. Представитель Нестеренко заявила URA.RU, что судебное решение будет оспорено.
Выборы с совет депутатов поселка Новый Кременкуль состоялись 10 сентября. По их итогам впервые в истории поселка все места в совете депутатов заняли представители партии «Единая Россия».
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