МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израиль и боевики ХАМАС пришли к мирным договоренностям Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Мирные переговоры между правительством Израиля и палестинскими боевиками ХАМАС подходят к концу. О договоренностях сторон будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Катара.

«Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую», — заявили в МИД. Также там добавили, что о договоренностях стран будет объявлено позже, в подходящее время.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и ЦАХАЛ договорились о прекращении огня на четыре дня. Израильское радио сообщало, что палестинская сторона может запросить продление данной сделки.

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Мирные переговоры между правительством Израиля и палестинскими боевиками ХАМАС подходят к концу. О договоренностях сторон будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Катара. «Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую», — заявили в МИД. Также там добавили, что о договоренностях стран будет объявлено позже, в подходящее время. Ранее сообщалось, что ХАМАС и ЦАХАЛ договорились о прекращении огня на четыре дня. Израильское радио сообщало, что палестинская сторона может запросить продление данной сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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