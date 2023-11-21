МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

Израиль и боевики ХАМАС пришли к мирным договоренностям
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Мирные переговоры между правительством Израиля и палестинскими боевиками ХАМАС подходят к концу. О договоренностях сторон будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Катара.
«Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую», — заявили в МИД. Также там добавили, что о договоренностях стран будет объявлено позже, в подходящее время.
Ранее сообщалось, что ХАМАС и ЦАХАЛ договорились о прекращении огня на четыре дня. Израильское радио сообщало, что палестинская сторона может запросить продление данной сделки.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!