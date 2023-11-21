Путин: РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана

Квота на обучение в РФ для студентов из Таджикистана будет увеличена до тысячи человек
Президент РФ Владимир Путин сообщил о нововведение для студентов из Таджикистана. В 2024—2025 годах для них будет на тысячу человек увеличена квота на обучение в России.
«Самая большая квота у нас приходится на студентов из стран СНГ, на Таджикистан — 900 тысяч человек. И в 2024—2025 годы мы увеличиваем эту квоту до 1000 человек», — заявил Путин. Об этом он рассказал во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые транслировались на телеканале «
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