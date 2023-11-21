Тюменские риэлторы составили список СНТ, где можно получить городскую прописку

Большая часть тюменских СНТ находится в пределах городских административных округов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Спрос на дачи в Тюмени не спешит спадать. Перед началом зимы можно найти участки и дачные домики с неплохой скидкой — многие продавцы предлагают покупателям дисконт после сбора урожая и до весенних посадочных работ.

Часто при поиске дачного участка покупатели просят подобрать СНТ, в котором теоретически можно получить городскую прописку. Журналист URA.RU изучил предложения риэлторов, сопоставил с картой административных округов Тюмени и нашел, где, кроме частного сектора областной столицы, можно приобрести «городскую» дачу.

Салаирский и Велижанский тракты

Все СНТ, расположенные в секторе между Салаирским и Велижанским трактом, относятся к центральному административному округу. По Салаирскому тракту округ тянется до границ деревни Решетникова, по Велижанскому — почти до озера Большое Царево. Помимо дачных домиков, здесь есть и коттеджи, так что практика получения местной прописки отработана. В этом секторе, например, расположены СНТ «Автоприбор», СНТ «Надежда-2», «Тура» и многие другие.

Московский и Ирбитский тракты

Сектор между Московским трактом и водоохранной зоной Туры захватывает и территорию Ирбитского тракта. Границы Калининского округа доходят до Кулаково, Лугового и Посохова. Здесь в основном располагаются коттеджные поселки классов «Комфорт» и «Премиум», есть и экономичные районы.

«Дач здесь в несколько раз меньше, чем в предыдущем районе, но они есть. Пример — СНТ „Тополя-3“, „Металлист“, „Весна“, есть несколько более мелких товариществ», — рассказали URA.RU в сообществе риэлторов Тюменской области

При желании, найти дачу с городской пропиской можно в любом административном округе Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Червишевский тракт

В этом районе расположены единичные СНТ, но к городу они не относятся. Территория по правой стороне Червишевского тракта является частью Калининского округа, а вот редкие дачные поселки размещены с другой стороны от дороги и входят уже в Тюменский район, а не в городской округ.

Ялуторовский и Старотобольский тракты

Этот сектор вплоть до акватории Андреевского озера является частью Восточного округа. Дач здесь немного, но все они могут похвастать городской пропиской. Примеры — СНТ «Суходольное» и «Петровский остров». Дачи, которые расположены на берегах Андреевского со стороны Боровского, уже к городу не относятся.

Тобольский тракт

Вдоль Тобольского тракта до Новотуринского тянется территория Ленинского округа. Правда, только вдоль левой стороны тракта. Именно там расположены СНТ, которые могут похвастать городской пропиской, например — «Ярковское» и «Романтик»