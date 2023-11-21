Больнице Златоуста помогут врачебным персоналом

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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
Агата Ткачева в Златоусте наметила меры поддержки медицины города Фото:

Больнице Златоуста (Челябинская область) окажут поддержку врачебным персоналом. Как сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева, соответствующие решения приняли 21 ноября в ходе визита в город.

«Обсудить возможные варианты помощи прибыли в город с врачебным персоналом. Также приехала бригада специалистов Челябинской детской областной больницы. В ходе разговора определялись по составу выездных бригад по тем профилям, которые наиболее востребованы», — рассказала Ткачева

Стационар нуждается в хирургах, анестезиологах, терапевтах, функциональных диагностах. Поликлинике нужны офтальмологи, урологи, неврологи, хирурги.

Состоявшийся диалог Ткачева оценила как конструктивный. В ходе дискуссии пришли к мнению об укрупнении госпитальных баз для повышения качества и доступности медпомощи жителям. Помимо прочего, разработанные меры должны улучшить материально-техническую базу и условия труда врачей.

В рамках модернизации системы здравоохранения Златоусту, по поручению губернатора Алексея Текслера, будут выделены средства на ремонт и оснащение одного из корпусов городской больницы. В здании сосредоточат всю хирургическую помощь, независимо от профиля.

Принимать срочные меры власти начали после массового увольнения из горбольницы хирургов экстренной хирургии. Следом с открытым письмом к министерству обратились специалисты гинекологического отделения, отказавшиеся переезжать в здание роддома. Врачи горбольницы разъехались, их места, отметили местные депутаты, остались вакантными. Реновацию медицины Златоуста после визита в город анонсировал губернатор Теслер. Мэр Максим Пекарский пообещал расширить меры муниципальной поддержки, распространив ее с начинающих медиков на опытные кадры.

Агата Ткачева прибыла в Златоуст вместе с опытными организаторами системы здравоохранения региона
Агата Ткачева прибыла в Златоуст вместе с опытными организаторами системы здравоохранения региона
Фото:
Горбольнице Златоуста регион окажет поддержку выездной работой медиков
Горбольнице Златоуста регион окажет поддержку выездной работой медиков
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Больнице Златоуста (Челябинская область) окажут поддержку врачебным персоналом. Как сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева, соответствующие решения приняли 21 ноября в ходе визита в город. «Обсудить возможные варианты помощи прибыли в город с врачебным персоналом. Также приехала бригада специалистов Челябинской детской областной больницы. В ходе разговора определялись по составу выездных бригад по тем профилям, которые наиболее востребованы», — рассказала Ткачева Стационар нуждается в хирургах, анестезиологах, терапевтах, функциональных диагностах. Поликлинике нужны офтальмологи, урологи, неврологи, хирурги. Состоявшийся диалог Ткачева оценила как конструктивный. В ходе дискуссии пришли к мнению об укрупнении госпитальных баз для повышения качества и доступности медпомощи жителям. Помимо прочего, разработанные меры должны улучшить материально-техническую базу и условия труда врачей. В рамках модернизации системы здравоохранения Златоусту, по поручению губернатора Алексея Текслера, будут выделены средства на ремонт и оснащение одного из корпусов городской больницы. В здании сосредоточат всю хирургическую помощь, независимо от профиля. Принимать срочные меры власти начали после массового увольнения из горбольницы хирургов экстренной хирургии. Следом с открытым письмом к министерству обратились специалисты гинекологического отделения, отказавшиеся переезжать в здание роддома. Врачи горбольницы разъехались, их места, отметили местные депутаты, остались вакантными. Реновацию медицины Златоуста после визита в город анонсировал губернатор Теслер. Мэр Максим Пекарский пообещал расширить меры муниципальной поддержки, распространив ее с начинающих медиков на опытные кадры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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