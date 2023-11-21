Больнице Златоуста помогут врачебным персоналом

Агата Ткачева в Златоусте наметила меры поддержки медицины города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Больнице Златоуста (Челябинская область) окажут поддержку врачебным персоналом. Как сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева, соответствующие решения приняли 21 ноября в ходе визита в город.

«Обсудить возможные варианты помощи прибыли в город с врачебным персоналом. Также приехала бригада специалистов Челябинской детской областной больницы. В ходе разговора определялись по составу выездных бригад по тем профилям, которые наиболее востребованы», — рассказала Ткачева

Стационар нуждается в хирургах, анестезиологах, терапевтах, функциональных диагностах. Поликлинике нужны офтальмологи, урологи, неврологи, хирурги.

Состоявшийся диалог Ткачева оценила как конструктивный. В ходе дискуссии пришли к мнению об укрупнении госпитальных баз для повышения качества и доступности медпомощи жителям. Помимо прочего, разработанные меры должны улучшить материально-техническую базу и условия труда врачей.

В рамках модернизации системы здравоохранения Златоусту, по поручению губернатора Алексея Текслера, будут выделены средства на ремонт и оснащение одного из корпусов городской больницы. В здании сосредоточат всю хирургическую помощь, независимо от профиля.

Принимать срочные меры власти начали после массового увольнения из горбольницы хирургов экстренной хирургии. Следом с открытым письмом к министерству обратились специалисты гинекологического отделения, отказавшиеся переезжать в здание роддома. Врачи горбольницы разъехались, их места, отметили местные депутаты, остались вакантными. Реновацию медицины Златоуста после визита в город анонсировал губернатор Теслер. Мэр Максим Пекарский пообещал расширить меры муниципальной поддержки, распространив ее с начинающих медиков на опытные кадры.

Агата Ткачева прибыла в Златоуст вместе с опытными организаторами системы здравоохранения региона Фото: Евгений Толкачев © газета «Златоустовский рабочий»

Горбольнице Златоуста регион окажет поддержку выездной работой медиков Фото: Евгений Толкачев © газета «Златоустовский рабочий»