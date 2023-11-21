Три самолета, летевшие в Пермь, экстренно сели в Екатеринбурге

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиапарк, авиационный парк
Транспортная прокуратура организовала мониторинг за произошедшей ситуацией Фото:

Прибывающие в Пермь самолеты авиакомпаний S7 и «ЮВТ АЭРО» из-за погодных условий совершили внеплановую посадку в Екатеринбурге. Всего на запасной аэропорт приземлились три воздушных судна, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Самолеты, прибывающие в Пермь, из-за погодных условий временно перенаправляются на запасные аэродромы других городов. S7-5041 по маршруту Новосибирск — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга, ЮВ — 262 по маршруту Ярославль — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга. S7 — 1157 по маршруту Москва — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства.

Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры уже отслеживают данные происшествия. «Установлен контроль над оказанием пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы, вылетевшие в Казахстан, на 12 часов застряли в другом городе. Причиной этому послужили неподходящие погодные условия. Пассажиров рейса не выпускали из самолета.

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Прибывающие в Пермь самолеты авиакомпаний S7 и «ЮВТ АЭРО» из-за погодных условий совершили внеплановую посадку в Екатеринбурге. Всего на запасной аэропорт приземлились три воздушных судна, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Самолеты, прибывающие в Пермь, из-за погодных условий временно перенаправляются на запасные аэродромы других городов. S7-5041 по маршруту Новосибирск — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга, ЮВ — 262 по маршруту Ярославль — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга. S7 — 1157 по маршруту Москва — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства. Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры уже отслеживают данные происшествия. «Установлен контроль над оказанием пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы, вылетевшие в Казахстан, на 12 часов застряли в другом городе. Причиной этому послужили неподходящие погодные условия. Пассажиров рейса не выпускали из самолета.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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