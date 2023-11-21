Как оформить ДТП без полиции за 30 минут

ГИБДД: ДТП можно оформить через «Госуслуги Авто»

21 ноября 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

В ГИБДД сообщили, что за 30 минут можно оформить европротокол Фото: Анна Майорова © URA.RU Водители, попавшие в аварию, могут оформить ДТП без вызова сотрудников полиции на место инцидента. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области. В ведомстве отметили, что можно оформить электронный европротокол через «Госуслуги Авто», где нужно указать определенную информацию. «Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить соответствие данных по сгенерированной в приложении ссылке», — заявили в ведомстве, передает Autonews. Легче всего оформлять европротокол с двух смартфонов, оформление займет не больше 30 минут. В Госавтоинспекции подчеркнули, что упрощенным порядком оформления ДТП могут воспользоваться только те участники ДТП, у кого есть подтвержденные учетные записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг. У обоих водителей должны действовать полисы обязательного автострахования ОСАГО. Также в ДТП не должно быть пострадавших. Для оформления необходимо указать данные об автомобилях и полисах ОСАГО, прописать обстоятельства ДТП, сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия и указать информацию о столкновении. Ранее в ГИБДД разоблачили мифы о ремнях безопасности. В ведомстве сообщили, что неудобство в использовании ремней безопасности не сравнится с неудобством от травм при ДТП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водители, попавшие в аварию, могут оформить ДТП без вызова сотрудников полиции на место инцидента. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области. В ведомстве отметили, что можно оформить электронный европротокол через «Госуслуги Авто», где нужно указать определенную информацию. «Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить соответствие данных по сгенерированной в приложении ссылке», — заявили в ведомстве, передает Autonews. Легче всего оформлять европротокол с двух смартфонов, оформление займет не больше 30 минут. В Госавтоинспекции подчеркнули, что упрощенным порядком оформления ДТП могут воспользоваться только те участники ДТП, у кого есть подтвержденные учетные записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг. У обоих водителей должны действовать полисы обязательного автострахования ОСАГО. Также в ДТП не должно быть пострадавших. Для оформления необходимо указать данные об автомобилях и полисах ОСАГО, прописать обстоятельства ДТП, сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия и указать информацию о столкновении. Ранее в ГИБДД разоблачили мифы о ремнях безопасности. В ведомстве сообщили, что неудобство в использовании ремней безопасности не сравнится с неудобством от травм при ДТП.