Как оформить ДТП без полиции за 30 минут

ГИБДД: ДТП можно оформить через «Госуслуги Авто»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
В ГИБДД сообщили, что за 30 минут можно оформить европротокол Фото:

Водители, попавшие в аварию, могут оформить ДТП без вызова сотрудников полиции на место инцидента. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области. В ведомстве отметили, что можно оформить электронный европротокол через «Госуслуги Авто», где нужно указать определенную информацию.

«Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить соответствие данных по сгенерированной в приложении ссылке», — заявили в ведомстве, передает Autonews. Легче всего оформлять европротокол с двух смартфонов, оформление займет не больше 30 минут.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что упрощенным порядком оформления ДТП могут воспользоваться только те участники ДТП, у кого есть подтвержденные учетные записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг. У обоих водителей должны действовать полисы обязательного автострахования ОСАГО. Также в ДТП не должно быть пострадавших. Для оформления необходимо указать данные об автомобилях и полисах ОСАГО, прописать обстоятельства ДТП, сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия и указать информацию о столкновении.

Ранее в ГИБДД разоблачили мифы о ремнях безопасности. В ведомстве сообщили, что неудобство в использовании ремней безопасности не сравнится с неудобством от травм при ДТП.

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Водители, попавшие в аварию, могут оформить ДТП без вызова сотрудников полиции на место инцидента. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области. В ведомстве отметили, что можно оформить электронный европротокол через «Госуслуги Авто», где нужно указать определенную информацию. «Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить соответствие данных по сгенерированной в приложении ссылке», — заявили в ведомстве, передает Autonews. Легче всего оформлять европротокол с двух смартфонов, оформление займет не больше 30 минут. В Госавтоинспекции подчеркнули, что упрощенным порядком оформления ДТП могут воспользоваться только те участники ДТП, у кого есть подтвержденные учетные записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг. У обоих водителей должны действовать полисы обязательного автострахования ОСАГО. Также в ДТП не должно быть пострадавших. Для оформления необходимо указать данные об автомобилях и полисах ОСАГО, прописать обстоятельства ДТП, сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия и указать информацию о столкновении. Ранее в ГИБДД разоблачили мифы о ремнях безопасности. В ведомстве сообщили, что неудобство в использовании ремней безопасности не сравнится с неудобством от травм при ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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