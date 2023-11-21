21 ноября 2023

Украинский военком назвал население страны непригодным для мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине больше некого призывать в ВСУ, заявил украинский военком Фото:

Украинский военком и бывший солдат ВСУ Юрий Семчук заявил, что на Украине не осталось мужчин, годных к призыву в вооруженные силы. Категоричное мнение военкома прозвучало в эфире украинского телеканала «Открытый».

«Элита ушла и не вернулась, а остались те, которые, ну генетически рабы. Это беда. Уклонистов — 99%», — сказал Семчук.

Отдельно он отметил, что сегодня в стране обычно призывают мужчин, на кого соседи пожалуются за дебоши. В других случаях это происходит по просьбе родных и близких потенциального призывника, которым он докучает своим поведением.

В конце сентября в украинской Нацполиции сообщали, что в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий было обнаружено порядка 7,5 тысячи фиктивных дел военнообязанных. Обыски прошли по всей Украине.

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Украинский военком и бывший солдат ВСУ Юрий Семчук заявил, что на Украине не осталось мужчин, годных к призыву в вооруженные силы. Категоричное мнение военкома прозвучало в эфире украинского телеканала «Открытый». «Элита ушла и не вернулась, а остались те, которые, ну генетически рабы. Это беда. Уклонистов — 99%», — сказал Семчук. Отдельно он отметил, что сегодня в стране обычно призывают мужчин, на кого соседи пожалуются за дебоши. В других случаях это происходит по просьбе родных и близких потенциального призывника, которым он докучает своим поведением. В конце сентября в украинской Нацполиции сообщали, что в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий было обнаружено порядка 7,5 тысячи фиктивных дел военнообязанных. Обыски прошли по всей Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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