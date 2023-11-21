Украинский военком назвал население страны непригодным для мобилизации

Украинский военком и бывший солдат ВСУ Юрий Семчук заявил, что на Украине не осталось мужчин, годных к призыву в вооруженные силы. Категоричное мнение военкома прозвучало в эфире украинского телеканала «Открытый».
«Элита ушла и не вернулась, а остались те, которые, ну генетически рабы. Это беда. Уклонистов — 99%», — сказал Семчук.
Отдельно он отметил, что сегодня в стране обычно призывают мужчин, на кого соседи пожалуются за дебоши. В других случаях это происходит по просьбе родных и близких потенциального призывника, которым он докучает своим поведением.
В конце сентября в украинской Нацполиции сообщали, что в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий было обнаружено порядка 7,5 тысячи фиктивных дел военнообязанных. Обыски прошли по всей Украине.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.