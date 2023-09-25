На Украине разоблачили 7,5 тысячи уклонистов от военной службы

На Украине в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий обнаружено порядка 7,5 тысячи фиктивных дел военнообязанных. Об этом сообщает зампред украинской Нацполиции Дмитрий Тишлек.
«Нацполиция провела сотни обысков в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней по всей Украине. Выявлено 7,5 тысячи дел, имеющих признаки фиктивности», — сообщил Тишлек в эфире национального телемарафона.
В ходе обысков было изъято 35 тысяч дел военнообязанных. Около 5,8 тысячи дел, с признаками фиктивности были отправлены на пересмотр.
Ранее на Украине задержали подозреваемого, который переправлял военнообязанных через границу. Начальник Голосеевского военкомата вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации получили 30 тысяч долларов за переправу трех человек. Также раскрыт случай, когда четыре украинца пытались пересечь границу с Молдавией в тайнике кузова грузовика. Мужчины пытались уклониться от службы в рядах ВСУ и заплатили водителю за переправу по четыре тысячи долларов.
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