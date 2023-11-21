Дочь умершего бизнесмена вступила в процесс банкротства семьи Дубровских

22 ноября 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Дочь Тулупова будет отстаивать свои интересы в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области разрешил дочери умершего магнитогорского бизнесмена Виктора Тулупова, Татьяне вступить в процесс банкротства фирмы «Монтажник» семьи экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в базе данных суда. «Заявление удовлетворить. Провести в деле о банкротстве ПО „Монтажник“ замену Тулупова Виктора Дмитриевича как конкурсного кредитора по требованию в размере двух млн рублей основного долга на правопреемника Тулупову Татьяну Михайловну», — говорится в решении суда. До осени 2017 года «Монтажник» принадлежал Тулупову. Когда фирму купили Дубровские, компания была успешной с многомиллиардными оборотами. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Сын экс-губернатора Александр Дубровский пытался через суд расторгнуть сделку с Тулуповым, но процесс был прерван смертью бизнесмена. В феврале 2023 года Тулупов умер. В отношении Тулупова еще при жизни возбуждали уголовные дела, связанные с «Монтажником», по статье 201 («Злоупотребление должностными полномочиями») незаконно и по статье 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ. Уже после смерти бизнесмена возбуждение дел было признано незаконным. Борис Дубровский после отставки с поста губернатора покинул Россию. Из долгов перед «Монтажником» он признан банкротом. Финансово несостоятельным признан и его сын Александр Дубровский. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области разрешил дочери умершего магнитогорского бизнесмена Виктора Тулупова, Татьяне вступить в процесс банкротства фирмы «Монтажник» семьи экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в базе данных суда. «Заявление удовлетворить. Провести в деле о банкротстве ПО „Монтажник“ замену Тулупова Виктора Дмитриевича как конкурсного кредитора по требованию в размере двух млн рублей основного долга на правопреемника Тулупову Татьяну Михайловну», — говорится в решении суда. До осени 2017 года «Монтажник» принадлежал Тулупову. Когда фирму купили Дубровские, компания была успешной с многомиллиардными оборотами. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Сын экс-губернатора Александр Дубровский пытался через суд расторгнуть сделку с Тулуповым, но процесс был прерван смертью бизнесмена. В феврале 2023 года Тулупов умер. В отношении Тулупова еще при жизни возбуждали уголовные дела, связанные с «Монтажником», по статье 201 («Злоупотребление должностными полномочиями») незаконно и по статье 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ. Уже после смерти бизнесмена возбуждение дел было признано незаконным. Борис Дубровский после отставки с поста губернатора покинул Россию. Из долгов перед «Монтажником» он признан банкротом. Финансово несостоятельным признан и его сын Александр Дубровский. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются.