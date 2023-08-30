Суд закрыл дело против умершего челябинского бизнесмена, с которым судился сын экс-губернатора

Уголовное дело против челябинского бизнесмена Тулупова закрыто после его смерти

31 августа 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Суд указал на нарушения процессуальных требований при возбуждении уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Центральный суд Челябинска отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении покойного экс-владельца ПО «Монтажник» Виктора Тулупова, с которым несколько лет судился сын экс-губернатора Бориса Дубровского, Александр. Как сообщила URA.RU адвокат Анна Тарасова, действующая в интересах дочери Тулупова, документы о возбуждении дела были составлены с нарушениями. «В ходе следствия установлено, что Тулупов привлечен к уголовной ответственности по статье 201 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“) незаконно. В его действиях отсутствует состав преступления. И также отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела по статье 196 УК РФ („Преднамеренное банкротство“)», — сообщила URA.RU Тарасова. По словам адвоката, окончательно расследование по уголовному делу еще не завершено. В отношении Тулупова до сих пор открыто производство по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Материалы расследуются по заявлению Дубровского младшего. «На данном этапе следствие ведется объективно и профессионально. И я думаю, что будут приняты правильные, законные решения», — отметила Тарасова. Судебная тяжба между Тулуповым и семьей Дубровских началась в мае 2021 года. После смерти бизнесмена она приостановлена до вступления в права наследства родных бизнесмена. Поводом стала фирма ПО «Монтажник», которой до семьи экс-губернатора владел Тулупов. После того, как фирма обанкротилась, а кредиторы предъявили к ней требования на 2 миллиарда рублей, сын экс-губернатора обратился в Арбитражный суд области. Он обвинил Тулупова в мошенничестве, указывая, что в момент заключения сделки его ввели в заблуждение. Также он написал на бывшего строителя заявление в полицию. После этого на Тулупова завели дело о злоупотреблении полномочиями. До самой смерти он был вынужден ходить на заседания суда, доказывая свою невиновность в инкриминируемых ему преступлениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный суд Челябинска отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении покойного экс-владельца ПО «Монтажник» Виктора Тулупова, с которым несколько лет судился сын экс-губернатора Бориса Дубровского, Александр. Как сообщила URA.RU адвокат Анна Тарасова, действующая в интересах дочери Тулупова, документы о возбуждении дела были составлены с нарушениями. «В ходе следствия установлено, что Тулупов привлечен к уголовной ответственности по статье 201 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“) незаконно. В его действиях отсутствует состав преступления. И также отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела по статье 196 УК РФ („Преднамеренное банкротство“)», — сообщила URA.RU Тарасова. По словам адвоката, окончательно расследование по уголовному делу еще не завершено. В отношении Тулупова до сих пор открыто производство по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Материалы расследуются по заявлению Дубровского младшего. «На данном этапе следствие ведется объективно и профессионально. И я думаю, что будут приняты правильные, законные решения», — отметила Тарасова. Судебная тяжба между Тулуповым и семьей Дубровских началась в мае 2021 года. После смерти бизнесмена она приостановлена до вступления в права наследства родных бизнесмена. Поводом стала фирма ПО «Монтажник», которой до семьи экс-губернатора владел Тулупов. После того, как фирма обанкротилась, а кредиторы предъявили к ней требования на 2 миллиарда рублей, сын экс-губернатора обратился в Арбитражный суд области. Он обвинил Тулупова в мошенничестве, указывая, что в момент заключения сделки его ввели в заблуждение. Также он написал на бывшего строителя заявление в полицию. После этого на Тулупова завели дело о злоупотреблении полномочиями. До самой смерти он был вынужден ходить на заседания суда, доказывая свою невиновность в инкриминируемых ему преступлениях.