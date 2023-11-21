21 ноября 2023
20 ноября 2023

В Лабытнанги за 500 тысяч рублей наймут сторожей ледовых городков

© Служба новостей «URA.RU»
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За охрану новогодних городков в Лабытнанги власти готовы заплатить 500 тысяч рублей Фото:

Мэрия Лабытнанги (ЯНАО) объявила конкурсы по поиску сторожей, готовых за полмиллиона рублей заняться охраной двух новогодних ледовых городков. Информация об этом появилась на федеральном интернет портале «Госзакупки».

«Исполнитель обязуется в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом выполнить работы по патрулированию и охране ледовых городков. Место выполнение работ: ЯНАО, муниципальное образование городской округ город Лабытнанги, поселок городского типа Харп, площадь ДК „Сияние севера“. Начальная цена контракта:199 479 рублей… Место выполнение работ: ЯНАО, Лабытнанги, площадь ДК „30 лет Победы“. Начальная цена контракта: 299 218 рублей», — сказано в опубликованной документации.

Уточняется, что контракты будут действовать до конца января следующего года. Заявки на участие в тендерах будут приниматься до 29 ноября.

В начале октября стало известно о планах мэрии Лабытнанги потратить 10,5 миллионов рублей на строительство двух ледовых городков. По условиям тендера, возвести объекты подрядчик должен не позднее 15 декабря.

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Мэрия Лабытнанги (ЯНАО) объявила конкурсы по поиску сторожей, готовых за полмиллиона рублей заняться охраной двух новогодних ледовых городков. Информация об этом появилась на федеральном интернет портале «Госзакупки». «Исполнитель обязуется в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом выполнить работы по патрулированию и охране ледовых городков. Место выполнение работ: ЯНАО, муниципальное образование городской округ город Лабытнанги, поселок городского типа Харп, площадь ДК „Сияние севера“. Начальная цена контракта:199 479 рублей… Место выполнение работ: ЯНАО, Лабытнанги, площадь ДК „30 лет Победы“. Начальная цена контракта: 299 218 рублей», — сказано в опубликованной документации. Уточняется, что контракты будут действовать до конца января следующего года. Заявки на участие в тендерах будут приниматься до 29 ноября. В начале октября стало известно о планах мэрии Лабытнанги потратить 10,5 миллионов рублей на строительство двух ледовых городков. По условиям тендера, возвести объекты подрядчик должен не позднее 15 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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