В Лабытнанги за 500 тысяч рублей наймут сторожей ледовых городков

Мэрия Лабытнанги (ЯНАО) объявила конкурсы по поиску сторожей, готовых за полмиллиона рублей заняться охраной двух новогодних ледовых городков. Информация об этом появилась на федеральном интернет портале «Госзакупки».
«Исполнитель обязуется в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом выполнить работы по патрулированию и охране ледовых городков. Место выполнение работ: ЯНАО, муниципальное образование городской округ город Лабытнанги, поселок городского типа Харп, площадь ДК „Сияние севера“. Начальная цена контракта:199 479 рублей… Место выполнение работ: ЯНАО, Лабытнанги, площадь ДК „30 лет Победы“. Начальная цена контракта: 299 218 рублей», — сказано в опубликованной документации.
Уточняется, что контракты будут действовать до конца января следующего года. Заявки на участие в тендерах будут приниматься до 29 ноября.
В начале октября стало известно о планах мэрии Лабытнанги потратить 10,5 миллионов рублей на строительство двух ледовых городков. По условиям тендера, возвести объекты подрядчик должен не позднее 15 декабря.
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