Экономист рассказала, как будут расти цены в России до конца года

Рост цен в России удалось взять под контроль — это сделало возможным снижение ключевой ставки, отметила в интервью URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Годовой показатель инфляции пока высокий, потому что отражает пиковые значения осени и зимы, но с апреля темпы соответствуют цели ЦБ — 4% в год.
«Это уже не один и не два месяца, а полгода хорошей динамики. Поэтому можно говорить, что большой прогресс с инфляцией достигнут. Если такая динамика сохранится, то к концу года мы уже перейдем к нижней половине того интервала, который ЦБ задал как новый прогноз на год, — 6-7%. То есть по итогам 2025-го инфляция будет ближе к 6%», — говорит эксперт.
Быстрее всего в России дорожают услуги, добавила Донец. В структуре расходов этого сектора экономики самая высокая доля зарплат, и расходы на них значительные на фоне дефицита кадров. Это и повышенная индексация тарифов ЖКХ делают рост цен на услуги более быстрым, чем на товары.
Цены на продукты в августе традиционно снизились — с новым урожаем подешевели овощи и фрукты. Ближе к зимнему сезону их стоимость будет ожидаемо и постепенно расти, добавила экономист.
