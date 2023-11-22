Бывшие украинские бойцы отправились на фронт сражаться против ВСУ

22 ноября 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Бывшие бойцы ВСУ выбрали правильную сторону, перейдя в ряды ВС РФ, заявил Виктор Киричанский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа бывших украинских бойцов отправилась на фронт для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик». «Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание», — передает слова Киричанского РИА Новости. Он добавил, что остальные солдаты планируют присоединиться к ним на передовой. Военный подчеркнул, что в подразделении все готовы сражаться и выбрали правильную сторону. Хотя они испытывают некоторое беспокойство перед первым выездом, они уверены, что все будет в порядке, и намерены «очищать Донбасс». Также он сообщил, что их вооружение пополняется, пулеметчики присоединились к группе, и все прошли необходимую тактическую медицинскую подготовку в условиях боевых стрессовых ситуаций. Боец отметил, что предыдущий опыт военной службы на Украине был очень ограничен, и он лишь несколько раз посещал полигоны за девять месяцев службы. Бойцы первого батальона бывших украинских солдат принесли присягу России перед отправкой на передовую. Они заявили, что не предали украинский народ и останутся с ним, так как считают, что украинцы и русские являются единым целым. Церемония принесения присяги была торжественной, и бойцы обещали соблюдать Конституцию Российской Федерации и выполнять требования воинских уставов. Тем временем, ВСУ несут огромные потери в личном составе. Самоубийства и дезертирства стали массовыми, что серьезно подрывает боеспособность украинской армии, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа бывших украинских бойцов отправилась на фронт для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик». «Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание», — передает слова Киричанского РИА Новости. Он добавил, что остальные солдаты планируют присоединиться к ним на передовой. Военный подчеркнул, что в подразделении все готовы сражаться и выбрали правильную сторону. Хотя они испытывают некоторое беспокойство перед первым выездом, они уверены, что все будет в порядке, и намерены «очищать Донбасс». Также он сообщил, что их вооружение пополняется, пулеметчики присоединились к группе, и все прошли необходимую тактическую медицинскую подготовку в условиях боевых стрессовых ситуаций. Боец отметил, что предыдущий опыт военной службы на Украине был очень ограничен, и он лишь несколько раз посещал полигоны за девять месяцев службы. Бойцы первого батальона бывших украинских солдат принесли присягу России перед отправкой на передовую. Они заявили, что не предали украинский народ и останутся с ним, так как считают, что украинцы и русские являются единым целым. Церемония принесения присяги была торжественной, и бойцы обещали соблюдать Конституцию Российской Федерации и выполнять требования воинских уставов. Тем временем, ВСУ несут огромные потери в личном составе. Самоубийства и дезертирства стали массовыми, что серьезно подрывает боеспособность украинской армии, передают «Дни.ру».