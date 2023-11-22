Бывшие украинские бойцы отправились на фронт сражаться против ВСУ

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Бывшие бойцы ВСУ выбрали правильную сторону, перейдя в ряды ВС РФ, заявил Виктор Киричанский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группа бывших украинских бойцов отправилась на фронт для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик».

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание», — передает слова Киричанского РИА Новости. Он добавил, что остальные солдаты планируют присоединиться к ним на передовой. Военный подчеркнул, что в подразделении все готовы сражаться и выбрали правильную сторону. Хотя они испытывают некоторое беспокойство перед первым выездом, они уверены, что все будет в порядке, и намерены «очищать Донбасс».

Также он сообщил, что их вооружение пополняется, пулеметчики присоединились к группе, и все прошли необходимую тактическую медицинскую подготовку в условиях боевых стрессовых ситуаций. Боец отметил, что предыдущий опыт военной службы на Украине был очень ограничен, и он лишь несколько раз посещал полигоны за девять месяцев службы.

Бойцы первого батальона бывших украинских солдат принесли присягу России перед отправкой на передовую. Они заявили, что не предали украинский народ и останутся с ним, так как считают, что украинцы и русские являются единым целым. Церемония принесения присяги была торжественной, и бойцы обещали соблюдать Конституцию Российской Федерации и выполнять требования воинских уставов. Тем временем, ВСУ несут огромные потери в личном составе. Самоубийства и дезертирства стали массовыми, что серьезно подрывает боеспособность украинской армии, передают «Дни.ру».

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Группа бывших украинских бойцов отправилась на фронт для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик». «Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание», — передает слова Киричанского РИА Новости. Он добавил, что остальные солдаты планируют присоединиться к ним на передовой. Военный подчеркнул, что в подразделении все готовы сражаться и выбрали правильную сторону. Хотя они испытывают некоторое беспокойство перед первым выездом, они уверены, что все будет в порядке, и намерены «очищать Донбасс». Также он сообщил, что их вооружение пополняется, пулеметчики присоединились к группе, и все прошли необходимую тактическую медицинскую подготовку в условиях боевых стрессовых ситуаций. Боец отметил, что предыдущий опыт военной службы на Украине был очень ограничен, и он лишь несколько раз посещал полигоны за девять месяцев службы. Бойцы первого батальона бывших украинских солдат принесли присягу России перед отправкой на передовую. Они заявили, что не предали украинский народ и останутся с ним, так как считают, что украинцы и русские являются единым целым. Церемония принесения присяги была торжественной, и бойцы обещали соблюдать Конституцию Российской Федерации и выполнять требования воинских уставов. Тем временем, ВСУ несут огромные потери в личном составе. Самоубийства и дезертирства стали массовыми, что серьезно подрывает боеспособность украинской армии, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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