Депутат Рады увидел выход из российско-украинского конфликта

Депутат Рады Шевченко: Украине необходимо найти компромисс с Россией

22 ноября 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Украина может упустить момент для компромисса с Россией, заявил Евгений Шевченко Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским власти должны рассмотреть варианты компромисса с Россией, который должен положить конец конфликту на Украине. Такое заявление сделал народный депутат Евгений Шевченко. «Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс», — заявил Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. Он добавил, что важно найти точку успеха, на которой стороны смогут достичь компромисса. Политик подчеркнул, что необходимо действовать быстро, поскольку исход событий может оказаться неблагоприятным для Украины, особенно если президентом США будет избран Дональд Трамп. Депутат напомнил о неопределенности в отношениях с кандидатом на пост американского лидера. Он отметил, что в таком случае может оказаться поздно вернуться к той точке, на которой Украина находится в настоящий момент. Поэтому Шевченко призвал не откладывать решение и активно искать возможности для диалога и компромисса с Россией. Главе Украины Владимиру Зеленскому было предложено четыре условия со стороны России, выполнение которых может способствовать достижению мира при угасающей поддержке Запада. Первое условие предполагает признание Киевом потери бывших территорий. Украина также должна стать «нейтральной» и отказаться от стремления вступить в НАТО и Евросоюз. На следующем этапе требуется закрепление равноправного использования русского языка вместе с украинским в конституции. Наконец, Украина должна согласиться на ограниченную демилитаризацию, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне с Германией, Францией и Польшей. Зеленский отвергает возможность переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ. Он заявил, что Москва не выражает желания заключить мир и поэтому нельзя завершить конфликт «любой ценой», передает А42.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинским власти должны рассмотреть варианты компромисса с Россией, который должен положить конец конфликту на Украине. Такое заявление сделал народный депутат Евгений Шевченко. «Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс», — заявил Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. Он добавил, что важно найти точку успеха, на которой стороны смогут достичь компромисса. Политик подчеркнул, что необходимо действовать быстро, поскольку исход событий может оказаться неблагоприятным для Украины, особенно если президентом США будет избран Дональд Трамп. Депутат напомнил о неопределенности в отношениях с кандидатом на пост американского лидера. Он отметил, что в таком случае может оказаться поздно вернуться к той точке, на которой Украина находится в настоящий момент. Поэтому Шевченко призвал не откладывать решение и активно искать возможности для диалога и компромисса с Россией. Главе Украины Владимиру Зеленскому было предложено четыре условия со стороны России, выполнение которых может способствовать достижению мира при угасающей поддержке Запада. Первое условие предполагает признание Киевом потери бывших территорий. Украина также должна стать «нейтральной» и отказаться от стремления вступить в НАТО и Евросоюз. На следующем этапе требуется закрепление равноправного использования русского языка вместе с украинским в конституции. Наконец, Украина должна согласиться на ограниченную демилитаризацию, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне с Германией, Францией и Польшей. Зеленский отвергает возможность переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ. Он заявил, что Москва не выражает желания заключить мир и поэтому нельзя завершить конфликт «любой ценой», передает А42.RU.