Пермский аэропорт возобновил работу после сильнейшего снегопада

Пермский аэропорт «Большое Савино» продолжил работать в штатном режиме. Рейсы, которые были задержаны из-за погодных условий, готовят к вылету, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт „Большое Савино“ работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта „Большое Савино“. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло», — рассказали в пресс-службе.
Аэродром «Большое Савино» был закрыт из-за сильного снегопада и ледяного дождя. Девять рейсов утром 22 ноября были задержаны. Накануне 21 ноября самолеты не смогли приземлиться в Перми и были направлены в Екатеринбург.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.