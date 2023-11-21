21 ноября 2023

Пермский аэропорт возобновил работу после сильнейшего снегопада

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Рейсы, которые были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург, готовятся к вылету в Пермь Фото:

Пермский аэропорт «Большое Савино» продолжил работать в штатном режиме. Рейсы, которые были задержаны из-за погодных условий, готовят к вылету, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт „Большое Савино“ работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта „Большое Савино“. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло», — рассказали в пресс-службе.

Аэродром «Большое Савино» был закрыт из-за сильного снегопада и ледяного дождя. Девять рейсов утром 22 ноября были задержаны. Накануне 21 ноября самолеты не смогли приземлиться в Перми и были направлены в Екатеринбург.

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Пермский аэропорт «Большое Савино» продолжил работать в штатном режиме. Рейсы, которые были задержаны из-за погодных условий, готовят к вылету, сообщили в пресс-службе аэропорта. «На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт „Большое Савино“ работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта „Большое Савино“. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло», — рассказали в пресс-службе. Аэродром «Большое Савино» был закрыт из-за сильного снегопада и ледяного дождя. Девять рейсов утром 22 ноября были задержаны. Накануне 21 ноября самолеты не смогли приземлиться в Перми и были направлены в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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