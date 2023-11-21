Пермский аэропорт возобновил работу после сильнейшего снегопада

22 ноября 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Рейсы, которые были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург, готовятся к вылету в Пермь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский аэропорт «Большое Савино» продолжил работать в штатном режиме. Рейсы, которые были задержаны из-за погодных условий, готовят к вылету, сообщили в пресс-службе аэропорта. «На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт „Большое Савино“ работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта „Большое Савино“. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло», — рассказали в пресс-службе. Аэродром «Большое Савино» был закрыт из-за сильного снегопада и ледяного дождя. Девять рейсов утром 22 ноября были задержаны. Накануне 21 ноября самолеты не смогли приземлиться в Перми и были направлены в Екатеринбург.

Пермский аэропорт «Большое Савино» продолжил работать в штатном режиме. Рейсы, которые были задержаны из-за погодных условий, готовят к вылету, сообщили в пресс-службе аэропорта. «На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт „Большое Савино“ работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта „Большое Савино“. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло», — рассказали в пресс-службе. Аэродром «Большое Савино» был закрыт из-за сильного снегопада и ледяного дождя. Девять рейсов утром 22 ноября были задержаны. Накануне 21 ноября самолеты не смогли приземлиться в Перми и были направлены в Екатеринбург.