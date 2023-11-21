В пермском аэропорту задерживаются несколько авиарейсов. Скрин

22 ноября 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Вылеты самолетов из «Большого Савино» задерживаются на несколько часов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пермском международном аэропорту «Большое Савино» из-за погодных условий задерживаются сразу несколько авиарейсов на вылет и прилет. Информация отражена на онлайн-табло аэропорта. Так, на вылет задерживаются рейсы авиакомпании S7 в Новосибирск и Москву. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» не может вылететь в Нижневартовск. Со вчерашнего дня, а также с утра 22 ноября ожидают вылета самолеты, следующие из Перми в Омск, Махачкалу, Самару и Нижневартовск. Помимо этого, девять авиарейсов задерживаются на прилет. Накануне вечером самолеты авиакомпаний S7 и «ЮВТ АЭРО», прибывающие в Пермь, были направлены в аэропорт Екатеринбурга из-за погодных условий, сообщала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Снегопад, обрушившийся на город 21 ноября, стал сильнейшим за последние восемь лет. В краевой столице выпало 16 мм осадков или 28% от месячной нормы. Самолеты не могут вылететь из Перми в Новосибирск, Москву, Нижневартовск, Санкт-Петербург и другие города Скрин с сайта международного аэропорта «Пермь», aviaperm.ru

В пермском международном аэропорту «Большое Савино» из-за погодных условий задерживаются сразу несколько авиарейсов на вылет и прилет. Информация отражена на онлайн-табло аэропорта. Так, на вылет задерживаются рейсы авиакомпании S7 в Новосибирск и Москву. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» не может вылететь в Нижневартовск. Со вчерашнего дня, а также с утра 22 ноября ожидают вылета самолеты, следующие из Перми в Омск, Махачкалу, Самару и Нижневартовск. Помимо этого, девять авиарейсов задерживаются на прилет. Накануне вечером самолеты авиакомпаний S7 и «ЮВТ АЭРО», прибывающие в Пермь, были направлены в аэропорт Екатеринбурга из-за погодных условий, сообщала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Снегопад, обрушившийся на город 21 ноября, стал сильнейшим за последние восемь лет. В краевой столице выпало 16 мм осадков или 28% от месячной нормы.