21 ноября 2023

В пермском аэропорту задерживаются несколько авиарейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, аэропорт большое савино
Вылеты самолетов из «Большого Савино» задерживаются на несколько часов Фото:

В пермском международном аэропорту «Большое Савино» из-за погодных условий задерживаются сразу несколько авиарейсов на вылет и прилет. Информация отражена на онлайн-табло аэропорта.

Так, на вылет задерживаются рейсы авиакомпании S7 в Новосибирск и Москву. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» не может вылететь в Нижневартовск. Со вчерашнего дня, а также с утра 22 ноября ожидают вылета самолеты, следующие из Перми в Омск, Махачкалу, Самару и Нижневартовск. Помимо этого, девять авиарейсов задерживаются на прилет.

Накануне вечером самолеты авиакомпаний S7 и «ЮВТ АЭРО», прибывающие в Пермь, были направлены в аэропорт Екатеринбурга из-за погодных условий, сообщала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Снегопад, обрушившийся на город 21 ноября, стал сильнейшим за последние восемь лет. В краевой столице выпало 16 мм осадков или 28% от месячной нормы.

Самолеты не могут вылететь из Перми в Новосибирск, Москву, Нижневартовск, Санкт-Петербург и другие города
Самолеты не могут вылететь из Перми в Новосибирск, Москву, Нижневартовск, Санкт-Петербург и другие города

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В пермском международном аэропорту «Большое Савино» из-за погодных условий задерживаются сразу несколько авиарейсов на вылет и прилет. Информация отражена на онлайн-табло аэропорта. Так, на вылет задерживаются рейсы авиакомпании S7 в Новосибирск и Москву. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» не может вылететь в Нижневартовск. Со вчерашнего дня, а также с утра 22 ноября ожидают вылета самолеты, следующие из Перми в Омск, Махачкалу, Самару и Нижневартовск. Помимо этого, девять авиарейсов задерживаются на прилет. Накануне вечером самолеты авиакомпаний S7 и «ЮВТ АЭРО», прибывающие в Пермь, были направлены в аэропорт Екатеринбурга из-за погодных условий, сообщала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Снегопад, обрушившийся на город 21 ноября, стал сильнейшим за последние восемь лет. В краевой столице выпало 16 мм осадков или 28% от месячной нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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