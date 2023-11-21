«Аэрофлот» объяснил, почему аннулировал дешевые билеты в Таиланд у пермяков

Представители авиакомпании «Аэрофлот» объяснили, что не могут перевезти пассажиров по низкой цене, из-за антимонопольного закона. Пермяки купили билеты из Екатеринбурга на Пхукет и обратно за 40,4 тысячи рублей, но билеты аннулировали и предложили им купить их за 47,4 тысячи рублей в одну сторону, сообщает портал 59.ru.
«Установление перевозчиком таких тарифов означало бы нарушение требований как антимонопольного, так и гражданского законодательства (п. 1 ст. 10 ГК РФ). В связи с чем такие тарифы не могли быть и не были установлены ПАО „Аэрофлот“», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма авиакомпании.
После того как пермякам аннулировали билеты, они направили претензии в компанию и планировали обратиться в суды. Аналогичная ситуация возникла у пассажиров из Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку.
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