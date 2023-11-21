21 ноября 2023

«Аэрофлот» объяснил, почему аннулировал дешевые билеты в Таиланд у пермяков

«Аэрофлот» отменил дешевые билеты в Таиланд у пермяков из-за нарушения закона
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Пермякам предлагают купить билеты в два раза дороже Фото:

Представители авиакомпании «Аэрофлот» объяснили, что не могут перевезти пассажиров по низкой цене, из-за антимонопольного закона. Пермяки купили билеты из Екатеринбурга на Пхукет и обратно за 40,4 тысячи рублей, но билеты аннулировали и предложили им купить их за 47,4 тысячи рублей в одну сторону, сообщает портал 59.ru.

«Установление перевозчиком таких тарифов означало бы нарушение требований как антимонопольного, так и гражданского законодательства (п. 1 ст. 10 ГК РФ). В связи с чем такие тарифы не могли быть и не были установлены ПАО „Аэрофлот“», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма авиакомпании.

После того как пермякам аннулировали билеты, они направили претензии в компанию и планировали обратиться в суды. Аналогичная ситуация возникла у пассажиров из Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку.

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Представители авиакомпании «Аэрофлот» объяснили, что не могут перевезти пассажиров по низкой цене, из-за антимонопольного закона. Пермяки купили билеты из Екатеринбурга на Пхукет и обратно за 40,4 тысячи рублей, но билеты аннулировали и предложили им купить их за 47,4 тысячи рублей в одну сторону, сообщает портал 59.ru. «Установление перевозчиком таких тарифов означало бы нарушение требований как антимонопольного, так и гражданского законодательства (п. 1 ст. 10 ГК РФ). В связи с чем такие тарифы не могли быть и не были установлены ПАО „Аэрофлот“», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма авиакомпании. После того как пермякам аннулировали билеты, они направили претензии в компанию и планировали обратиться в суды. Аналогичная ситуация возникла у пассажиров из Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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