Welt: Зеленский стал сомневаться в победе Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский не вселяет уверенность в своих западных партнеров, пишет Die Welt Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать сомнения в возможности победы своей страны в конфликте с Россией. Об этом пишет газета Die Welt.

«Зеленский сомневается в том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинский лидер многократно заявлял о необходимости американской поддержки для достижения победы Украины. Однако после принятия промежуточного бюджета Конгрессом США без предоставления дополнительной помощи Киеву и невозможности Евросоюза поставить миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года, внимание международных наблюдателей сосредотачивается на возможности ВСУ продолжить наступление в новых условиях.

Кроме того, открытое разногласие между Зеленским и главком ВСУ Валерием Залужным только усугубляет ситуацию, по мнению авторов статьи. Отсутствие единой позиции в Киеве может подорвать доверие Запада к Украине. Вместе с растущей усталостью от конфликта, сомнение в возможности украинской армии достичь победы может стать стимулом для тех, кто призывает к переговорам с Москвой, заключил автор материала.

Запад сомневается в возможности продолжать поставки боеприпасов Украине из-за сокращения военного сектора Европы. Эксперты, производители оружия и некоторые правительственные чиновники высказывают опасения, что производство не сможет быстро увеличиться для достижения цели в миллион артиллерийских снарядов. Считается, что Россия неизбежно победит в военной операции на Украине из-за значительного преимущества в живой силе и военной технике, включая артиллерию, передает Life.

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Президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать сомнения в возможности победы своей страны в конфликте с Россией. Об этом пишет газета Die Welt. «Зеленский сомневается в том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинский лидер многократно заявлял о необходимости американской поддержки для достижения победы Украины. Однако после принятия промежуточного бюджета Конгрессом США без предоставления дополнительной помощи Киеву и невозможности Евросоюза поставить миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года, внимание международных наблюдателей сосредотачивается на возможности ВСУ продолжить наступление в новых условиях. Кроме того, открытое разногласие между Зеленским и главком ВСУ Валерием Залужным только усугубляет ситуацию, по мнению авторов статьи. Отсутствие единой позиции в Киеве может подорвать доверие Запада к Украине. Вместе с растущей усталостью от конфликта, сомнение в возможности украинской армии достичь победы может стать стимулом для тех, кто призывает к переговорам с Москвой, заключил автор материала. Запад сомневается в возможности продолжать поставки боеприпасов Украине из-за сокращения военного сектора Европы. Эксперты, производители оружия и некоторые правительственные чиновники высказывают опасения, что производство не сможет быстро увеличиться для достижения цели в миллион артиллерийских снарядов. Считается, что Россия неизбежно победит в военной операции на Украине из-за значительного преимущества в живой силе и военной технике, включая артиллерию, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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