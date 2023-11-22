Welt: Зеленский стал сомневаться в победе Украины

22 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не вселяет уверенность в своих западных партнеров, пишет Die Welt Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать сомнения в возможности победы своей страны в конфликте с Россией. Об этом пишет газета Die Welt. «Зеленский сомневается в том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинский лидер многократно заявлял о необходимости американской поддержки для достижения победы Украины. Однако после принятия промежуточного бюджета Конгрессом США без предоставления дополнительной помощи Киеву и невозможности Евросоюза поставить миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года, внимание международных наблюдателей сосредотачивается на возможности ВСУ продолжить наступление в новых условиях. Кроме того, открытое разногласие между Зеленским и главком ВСУ Валерием Залужным только усугубляет ситуацию, по мнению авторов статьи. Отсутствие единой позиции в Киеве может подорвать доверие Запада к Украине. Вместе с растущей усталостью от конфликта, сомнение в возможности украинской армии достичь победы может стать стимулом для тех, кто призывает к переговорам с Москвой, заключил автор материала. Запад сомневается в возможности продолжать поставки боеприпасов Украине из-за сокращения военного сектора Европы. Эксперты, производители оружия и некоторые правительственные чиновники высказывают опасения, что производство не сможет быстро увеличиться для достижения цели в миллион артиллерийских снарядов. Считается, что Россия неизбежно победит в военной операции на Украине из-за значительного преимущества в живой силе и военной технике, включая артиллерию, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать сомнения в возможности победы своей страны в конфликте с Россией. Об этом пишет газета Die Welt. «Зеленский сомневается в том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинский лидер многократно заявлял о необходимости американской поддержки для достижения победы Украины. Однако после принятия промежуточного бюджета Конгрессом США без предоставления дополнительной помощи Киеву и невозможности Евросоюза поставить миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года, внимание международных наблюдателей сосредотачивается на возможности ВСУ продолжить наступление в новых условиях. Кроме того, открытое разногласие между Зеленским и главком ВСУ Валерием Залужным только усугубляет ситуацию, по мнению авторов статьи. Отсутствие единой позиции в Киеве может подорвать доверие Запада к Украине. Вместе с растущей усталостью от конфликта, сомнение в возможности украинской армии достичь победы может стать стимулом для тех, кто призывает к переговорам с Москвой, заключил автор материала. Запад сомневается в возможности продолжать поставки боеприпасов Украине из-за сокращения военного сектора Европы. Эксперты, производители оружия и некоторые правительственные чиновники высказывают опасения, что производство не сможет быстро увеличиться для достижения цели в миллион артиллерийских снарядов. Считается, что Россия неизбежно победит в военной операции на Украине из-за значительного преимущества в живой силе и военной технике, включая артиллерию, передает Life.