21 ноября 2023

На пост главы челябинского города претендуют шесть человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, дума, заксобрание, депутаты, рабочее место депутата, кресла пустые
Выбрать мэра Катав-Ивановска предстоит из шести кандидатур Фото:

На пост мэра Катав-Ивановска (Челябинская область) претендует шесть человек. Как URA.RU рассказали в горсовете, 22 ноября в учебные заведения направят запросы, чтобы подтвердить заявленное образование.

«Прием документов от претендентов на должность главы Катав-Ивановска завершился 21 ноября. Заявления подали шесть человек. В среду, 22 ноября, с целью подтвердить полученное образование направим запросы в учебные заведения», — отметили в горсовете.

На пост мэра претендуют 45-летние замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и начальник цеха литейного завода Катав-Ивановска Владимир Марданов, 35-летний директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов. Также подали заявления 36-летний главный инженер-механик цеха «Катавского цемента» Вениамин Юмагузин, 68-летний инженер-электрик компании «КСК» Юрий Полсычев, 49-летний председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов.

Выборы градоначальника пройдут 31 января. В них не будет принимать участие врио мэра Петр Емельянов, по поводу кандидатуры в должности временно исполняющего обязанности которого прокуратура города вынесла протест, отклоненный депутатами. Процедура выборов была назначена из-за досрочной отставки Андрея Елисеева. О сложении полномочий Елисеев уведомил депутатов после разноса губернатора Алексея Текслера, который глава региона 13 октября устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.

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На пост мэра Катав-Ивановска (Челябинская область) претендует шесть человек. Как URA.RU рассказали в горсовете, 22 ноября в учебные заведения направят запросы, чтобы подтвердить заявленное образование. «Прием документов от претендентов на должность главы Катав-Ивановска завершился 21 ноября. Заявления подали шесть человек. В среду, 22 ноября, с целью подтвердить полученное образование направим запросы в учебные заведения», — отметили в горсовете. На пост мэра претендуют 45-летние замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и начальник цеха литейного завода Катав-Ивановска Владимир Марданов, 35-летний директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов. Также подали заявления 36-летний главный инженер-механик цеха «Катавского цемента» Вениамин Юмагузин, 68-летний инженер-электрик компании «КСК» Юрий Полсычев, 49-летний председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов. Выборы градоначальника пройдут 31 января. В них не будет принимать участие врио мэра Петр Емельянов, по поводу кандидатуры в должности временно исполняющего обязанности которого прокуратура города вынесла протест, отклоненный депутатами. Процедура выборов была назначена из-за досрочной отставки Андрея Елисеева. О сложении полномочий Елисеев уведомил депутатов после разноса губернатора Алексея Текслера, который глава региона 13 октября устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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