На пост главы челябинского города претендуют шесть человек

22 ноября 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Выбрать мэра Катав-Ивановска предстоит из шести кандидатур Фото: Сергей Русанов © URA.RU На пост мэра Катав-Ивановска (Челябинская область) претендует шесть человек. Как URA.RU рассказали в горсовете, 22 ноября в учебные заведения направят запросы, чтобы подтвердить заявленное образование. «Прием документов от претендентов на должность главы Катав-Ивановска завершился 21 ноября. Заявления подали шесть человек. В среду, 22 ноября, с целью подтвердить полученное образование направим запросы в учебные заведения», — отметили в горсовете. На пост мэра претендуют 45-летние замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и начальник цеха литейного завода Катав-Ивановска Владимир Марданов, 35-летний директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов. Также подали заявления 36-летний главный инженер-механик цеха «Катавского цемента» Вениамин Юмагузин, 68-летний инженер-электрик компании «КСК» Юрий Полсычев, 49-летний председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов. Выборы градоначальника пройдут 31 января. В них не будет принимать участие врио мэра Петр Емельянов, по поводу кандидатуры в должности временно исполняющего обязанности которого прокуратура города вынесла протест, отклоненный депутатами. Процедура выборов была назначена из-за досрочной отставки Андрея Елисеева. О сложении полномочий Елисеев уведомил депутатов после разноса губернатора Алексея Текслера, который глава региона 13 октября устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На пост мэра Катав-Ивановска (Челябинская область) претендует шесть человек. Как URA.RU рассказали в горсовете, 22 ноября в учебные заведения направят запросы, чтобы подтвердить заявленное образование. «Прием документов от претендентов на должность главы Катав-Ивановска завершился 21 ноября. Заявления подали шесть человек. В среду, 22 ноября, с целью подтвердить полученное образование направим запросы в учебные заведения», — отметили в горсовете. На пост мэра претендуют 45-летние замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и начальник цеха литейного завода Катав-Ивановска Владимир Марданов, 35-летний директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов. Также подали заявления 36-летний главный инженер-механик цеха «Катавского цемента» Вениамин Юмагузин, 68-летний инженер-электрик компании «КСК» Юрий Полсычев, 49-летний председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов. Выборы градоначальника пройдут 31 января. В них не будет принимать участие врио мэра Петр Емельянов, по поводу кандидатуры в должности временно исполняющего обязанности которого прокуратура города вынесла протест, отклоненный депутатами. Процедура выборов была назначена из-за досрочной отставки Андрея Елисеева. О сложении полномочий Елисеев уведомил депутатов после разноса губернатора Алексея Текслера, который глава региона 13 октября устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.