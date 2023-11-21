Компанию хоккеиста Дацюка оштрафовали из-за раскопок на берегу Исети

Компанию «Радиус Девелопмент» (50% акций принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку) оштрафовали за раскопки возле Царского моста в Екатеринбурге, где планировали построить гостиницу. Теперь застройщик должен будет выплатить штраф за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия.
«Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал компанию „Радиус Девеломпент“ <…> на 200 тысяч рублей», — сообщает РБК. Решение пока не вступило в силу, ответчик может обжаловать его.
Скандал вокруг строительства гостиницы тянется с осени. Тогда активисты вышли на берег Исети, чтобы остановить стройку. Горожане заявляли, что хотят сохранить мыс, который хранит исторический изгиб главной реки города. Позже мэр города Алексей Орлов распорядился провести встречу, чтобы еще раз удостовериться в соблюдении законодательства при возведении гостиницы. По итогу, стройку приостановили, а Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора заявило, что «Радиус Девелопмент» произвел самозахват территории.
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