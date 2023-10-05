Компания Павла Дацюка остановила стройку, против которой екатеринбуржцы пели песни

«Радиус-Девелопмент» остановил стройку Павла Дацюка возле Царского моста

Работы по строительству гостиницы показались активистам слишком масштабными Фото: Илья Московец © URA.RU

Строительные работы на площадке возле Царского моста в Екатеринбурге, где компания «Радиус-Девелопмент» (часть акций принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, — прим. URA.RU) планирует разместить гостиницу, остановлены. Об этом в соцсетях сообщают активисты, которые выходили на площадку протестовать, в частности, пели там песни под гитару.

«Утром 5 октября, как и в предыдущий день, экскаватор рассыпал щебень и песок, каток трамбовал. Но уже через два часа все остановилось. Предупреждение об остановке работ наконец дошло до „Радиус-Девелопмент“. Спасибо <…> всем, кто дежурил на берегу и отправлял обращения», — написали активисты в группе «Движение „Реальная история — Екатеринбург“».

К посту прикрепили ответ одного из официальных ведомств, в котором говорится о том, что «по результатам рассмотрения выявлены факты нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия <…> лицу, проводящему работы, предложено незамедлительно приостановить работы». Также в отношении «Радиус-Девелопмент» составили административный протокол.

Активисты из Екатеринбурга вышли на берег Исети, чтобы остановить стройку компании «Радиус Девелопмент». Планируется, что на этом месте появится гостиница, строительство разрешила администрация Екатеринбурга. Активисты хотят сохранить мыс, который, по их словам, хранит исторический изгиб главной реки города. Они планируют обратиться в прокуратуру из-за вырубки леса на месте стройки. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести встречу, чтобы еще раз удостовериться в соблюдении законодательства при возведении гостиницы.