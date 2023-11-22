Полицейские задержали челябинца, задушившего двух курганцев простыней. Фото

22 ноября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Курганская полиция задержала челябинца по делу о двойном убийстве Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Сотрудники полиции раскрыли убийство двух жителей Целинного района (Курганская область), совершенное в 2006 году. Подозреваемый задушил двух мужчин простыней, спрятал тела и сбежал в Челябинскую область. Курганские силовики выезжали на задержание в соседний регион, информирует telegram-канал УМВД области. «Зауральские сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство, совершенное семнадцать лет назад. <…> В ноябре 2006 года между жителями округа возник конфликт, в ходе которого мужчина 1983 года рождения простыней задушил двух своих знакомых», — сообщили в полиции. Чтобы скрыть преступление, трупы он сбросил в уличный туалет и закопал. Поиски пропавших начали через год после заявления сестры одного из убитых. Установить подозреваемого удалось в ходе совместной работы сотрудников угрозыска УМВД и сотрудников полиции из села Целинное. Силовики выяснили, что подозреваемый находится в Челябинской области. За подозреваемым в город Еманжелинск выезжали оперативники и задержали мужчину. Он оказался уже судим и отбыл наказание в колонии. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. «Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователем СК решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. », — сообщает следственное управление СК РФ региона. Курганские силовики раскрыли двойное убийство, совершенное при помощи простыни фото: СУ СК РФ по Курганской области Подозреваемый спустил тела убитых в туалет, закопал и уехал в Челябинскую область фото: СУ СК РФ по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники полиции раскрыли убийство двух жителей Целинного района (Курганская область), совершенное в 2006 году. Подозреваемый задушил двух мужчин простыней, спрятал тела и сбежал в Челябинскую область. Курганские силовики выезжали на задержание в соседний регион, информирует telegram-канал УМВД области. «Зауральские сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство, совершенное семнадцать лет назад. <…> В ноябре 2006 года между жителями округа возник конфликт, в ходе которого мужчина 1983 года рождения простыней задушил двух своих знакомых», — сообщили в полиции. Чтобы скрыть преступление, трупы он сбросил в уличный туалет и закопал. Поиски пропавших начали через год после заявления сестры одного из убитых. Установить подозреваемого удалось в ходе совместной работы сотрудников угрозыска УМВД и сотрудников полиции из села Целинное. Силовики выяснили, что подозреваемый находится в Челябинской области. За подозреваемым в город Еманжелинск выезжали оперативники и задержали мужчину. Он оказался уже судим и отбыл наказание в колонии. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. «Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователем СК решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. », — сообщает следственное управление СК РФ региона.