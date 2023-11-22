МВД РФ объявило экс-тренера сборной Дагестана в розыск. Скрин

22 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

В МВД РФ не указана причина, по которой ищут Ахмеда Ахмедова Фото: Илья Московец © URA.RU Участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Точная причина розыска не указана. Ранее сообщалось, что против Ахмеда Ахмедова было возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене за его участие в боевых действиях на стороне Украины. По информации telegram-канала Mash, Ахмедов участвовал в боях в составе батальона «Хорт» и позже перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», где участвовал в обороне Бахмута. скрин с сайта МВД РФ МВД РФ https://xn--b1aew.xn--p1ai/wanted

Участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Точная причина розыска не указана. Ранее сообщалось, что против Ахмеда Ахмедова было возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене за его участие в боевых действиях на стороне Украины. По информации telegram-канала Mash, Ахмедов участвовал в боях в составе батальона «Хорт» и позже перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», где участвовал в обороне Бахмута.