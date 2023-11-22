МВД РФ объявило экс-тренера сборной Дагестана в розыск. Скрин

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, нашивка, полиция, мвд россии
В МВД РФ не указана причина, по которой ищут Ахмеда Ахмедова Фото:

Участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Точная причина розыска не указана.

Ранее сообщалось, что против Ахмеда Ахмедова было возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене за его участие в боевых действиях на стороне Украины. По информации telegram-канала Mash, Ахмедов участвовал в боях в составе батальона «Хорт» и позже перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», где участвовал в обороне Бахмута.

скрин с сайта МВД РФ
скрин с сайта МВД РФ

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Участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Точная причина розыска не указана. Ранее сообщалось, что против Ахмеда Ахмедова было возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене за его участие в боевых действиях на стороне Украины. По информации telegram-канала Mash, Ахмедов участвовал в боях в составе батальона «Хорт» и позже перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», где участвовал в обороне Бахмута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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