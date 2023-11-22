На курганском заводе из-за нехватки работников тормозится бизнес

На Катайском насосном заводе пожаловались на нехватку кадров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Катайском насосном заводе («КНЗ») из Курганской области из-за нехватки работников тормозится развитие бизнеса, несмотря на увеличение зарплат. Об этом на выставке-форуме «Россия» в Москве сообщил представитель предприятия, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас мы не можем развивать бизнес, потому что не выходит привлечь людей. С прошлого года число работников на предприятии снизилось с 591 до 561 человека. При этом зарплаты сотрудникам в 2023 году были увеличены на 20%», — рассказал представитель «КНЗ».

При этом отмечается, что на предприятии запущена инвестиционная программа. Прибыль за последние два года выросла на 30%. Такое же увеличение запланировано на 2024 год, еще на 20% — на 2025 год.

Также в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ сообщалось о планах на строительство нового моста в Кургане. Сумма инвестиций в районе 6-6,5 млрд рублей. Реализовать проект хотят до конца 2028 года. Также на мероприятии был презентован проект строительства логистического центра для торговли с Китаем. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.