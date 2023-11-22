На курганском заводе из-за нехватки работников тормозится бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Производственные мощности компании BRT. Екатеринбург, токарный станок, военная продукция
На Катайском насосном заводе пожаловались на нехватку кадров Фото:

На Катайском насосном заводе («КНЗ») из Курганской области из-за нехватки работников тормозится развитие бизнеса, несмотря на увеличение зарплат. Об этом на выставке-форуме «Россия» в Москве сообщил представитель предприятия, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас мы не можем развивать бизнес, потому что не выходит привлечь людей. С прошлого года число работников на предприятии снизилось с 591 до 561 человека. При этом зарплаты сотрудникам в 2023 году были увеличены на 20%», — рассказал представитель «КНЗ».

При этом отмечается, что на предприятии запущена инвестиционная программа. Прибыль за последние два года выросла на 30%. Такое же увеличение запланировано на 2024 год, еще на 20% — на 2025 год.

Также в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ сообщалось о планах на строительство нового моста в Кургане. Сумма инвестиций в районе 6-6,5 млрд рублей. Реализовать проект хотят до конца 2028 года. Также на мероприятии был презентован проект строительства логистического центра для торговли с Китаем. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.

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На Катайском насосном заводе («КНЗ») из Курганской области из-за нехватки работников тормозится развитие бизнеса, несмотря на увеличение зарплат. Об этом на выставке-форуме «Россия» в Москве сообщил представитель предприятия, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас мы не можем развивать бизнес, потому что не выходит привлечь людей. С прошлого года число работников на предприятии снизилось с 591 до 561 человека. При этом зарплаты сотрудникам в 2023 году были увеличены на 20%», — рассказал представитель «КНЗ». При этом отмечается, что на предприятии запущена инвестиционная программа. Прибыль за последние два года выросла на 30%. Такое же увеличение запланировано на 2024 год, еще на 20% — на 2025 год. Также в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ сообщалось о планах на строительство нового моста в Кургане. Сумма инвестиций в районе 6-6,5 млрд рублей. Реализовать проект хотят до конца 2028 года. Также на мероприятии был презентован проект строительства логистического центра для торговли с Китаем. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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