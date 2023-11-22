Полпред Якушев назвал главную ценность Урала на выставке «Россия»

Полпред Якушев: главная ценность Урала — это люди
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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Уральский полпред Владимир Якушев выступил на открытии дней УрФО на выставке «Россия» Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что люди являются главной ценностью Урала. Своим мнением он поделился на открытии дней УрФО на выставке «Россия», которая проходит в Москве, передает корреспондент URA.RU.

«Когда у нас наступают непростые времена, то и сибиряки и уральцы достойно делают то, что необходимо делать. Немного об этом говорят, но своими делами доказывают, что они настоящие патриоты малой родины и настоящие патриоты нашей страны», — заявил Якушев.

Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Она будет длиться до апреля 2024 года.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что люди являются главной ценностью Урала. Своим мнением он поделился на открытии дней УрФО на выставке «Россия», которая проходит в Москве, передает корреспондент URA.RU. «Когда у нас наступают непростые времена, то и сибиряки и уральцы достойно делают то, что необходимо делать. Немного об этом говорят, но своими делами доказывают, что они настоящие патриоты малой родины и настоящие патриоты нашей страны», — заявил Якушев. Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Она будет длиться до апреля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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