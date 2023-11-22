Полпред Якушев назвал главную ценность Урала на выставке «Россия»

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что люди являются главной ценностью Урала. Своим мнением он поделился на открытии дней УрФО на выставке «Россия», которая проходит в Москве, передает корреспондент URA.RU.
«Когда у нас наступают непростые времена, то и сибиряки и уральцы достойно делают то, что необходимо делать. Немного об этом говорят, но своими делами доказывают, что они настоящие патриоты малой родины и настоящие патриоты нашей страны», — заявил Якушев.
Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Она будет длиться до апреля 2024 года.
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