Полпред Якушев назвал главную ценность Урала на выставке «Россия»

Полпред Якушев: главная ценность Урала — это люди

22 ноября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев выступил на открытии дней УрФО на выставке «Россия» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что люди являются главной ценностью Урала. Своим мнением он поделился на открытии дней УрФО на выставке «Россия», которая проходит в Москве, передает корреспондент URA.RU. «Когда у нас наступают непростые времена, то и сибиряки и уральцы достойно делают то, что необходимо делать. Немного об этом говорят, но своими делами доказывают, что они настоящие патриоты малой родины и настоящие патриоты нашей страны», — заявил Якушев. Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Она будет длиться до апреля 2024 года.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что люди являются главной ценностью Урала. Своим мнением он поделился на открытии дней УрФО на выставке «Россия», которая проходит в Москве, передает корреспондент URA.RU. «Когда у нас наступают непростые времена, то и сибиряки и уральцы достойно делают то, что необходимо делать. Немного об этом говорят, но своими делами доказывают, что они настоящие патриоты малой родины и настоящие патриоты нашей страны», — заявил Якушев. Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Она будет длиться до апреля 2024 года.