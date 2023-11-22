После двойного убийства в Екатеринбурге в полиции устроили проверку

22 ноября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Четкие действия полицейских позволили задержать подозреваемого по горячим следам (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Оперативно задержать 16-летнего подростка, обвиняемого в двойном убийстве, позволили действия «десятого» отдела полиции Екатеринбурга, рассказал URA.RU источник в ГУ МВД РФ по Свердловской области. Таковы итоги внутренней проверки, завершившейся на днях. Поводом для нее послужила публикация, где читатель URA.RU обвинил полицейских в бездействии. Мужчина утверждал, что был свидетелем телефонного разговора в дежурной части, когда полицейский беседовал с братом подростка, сообщившем об убийстве и просившем вызвать наряд. Очевидец заявил, что полицейские отказались ехать на место ЧП. «Служебная проверка это опровергла. Полицейские отреагировали на сообщение мгновенно. Были отправлены два наряда: один в квартиру на Билимбаевской по месту убийства, другой наряд выехал по адресу, где в это время находился подозреваемый (это территория отдела полиции №11) со своей подругой. Действия полиции позволили задержать его [парня] уже через 40 минут. У него были ключи от квартиры [убиенных], ими и открыли дверь», — поделился собеседник агентства. Двойное убийство в Екатеринбурге было совершено 13 ноября. В своей квартире были зарезаны 14-летняя школьница и ее мать. Обвинение в преступлении предъявлено бойфренду девочки — 16-летнему парню. По одной из версий юноша убил подругу из ревности к старшему брату, а ее мать убрал как свидетеля. Следствие же основной версией убийства назвало корыстные побуждения. Более подробно о событии — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оперативно задержать 16-летнего подростка, обвиняемого в двойном убийстве, позволили действия «десятого» отдела полиции Екатеринбурга, рассказал URA.RU источник в ГУ МВД РФ по Свердловской области. Таковы итоги внутренней проверки, завершившейся на днях. Поводом для нее послужила публикация, где читатель URA.RU обвинил полицейских в бездействии. Мужчина утверждал, что был свидетелем телефонного разговора в дежурной части, когда полицейский беседовал с братом подростка, сообщившем об убийстве и просившем вызвать наряд. Очевидец заявил, что полицейские отказались ехать на место ЧП. «Служебная проверка это опровергла. Полицейские отреагировали на сообщение мгновенно. Были отправлены два наряда: один в квартиру на Билимбаевской по месту убийства, другой наряд выехал по адресу, где в это время находился подозреваемый (это территория отдела полиции №11) со своей подругой. Действия полиции позволили задержать его [парня] уже через 40 минут. У него были ключи от квартиры [убиенных], ими и открыли дверь», — поделился собеседник агентства. Двойное убийство в Екатеринбурге было совершено 13 ноября. В своей квартире были зарезаны 14-летняя школьница и ее мать. Обвинение в преступлении предъявлено бойфренду девочки — 16-летнему парню. По одной из версий юноша убил подругу из ревности к старшему брату, а ее мать убрал как свидетеля. Следствие же основной версией убийства назвало корыстные побуждения. Более подробно о событии — в отдельном сюжете URA.RU.