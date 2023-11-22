22 ноября 2023

Миасский завод оснастит системами очистки больницу в ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, палата, клиника, реабилитационный центр, больница
Комплексами чистых помещений больницу оснастят весной Фото:

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) оснастит системами очистки воздуха больницу в ДНР. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, общая площадь чистых помещений составит 200 кв метров.

«МЗМО впервые участвует в проекте на территории Донецкой народной республики. Капремонт помещений хирургического корпуса центральной горбольницы начали в Харцызске. Наше предприятие изготовит и поставит оборудование для организации чистых помещений», — отметили в Миассе.

Предприятие выступило подрядчиком нижегородской компании. По договору миасцы направят в ДНР комплекты модульных сборных конструкций чистых помещений и медтехники. Оборудованием оснастят малую операционную, предоперационную, стерилизационную, инструментальную, перевязочную, реанимационную палату на две койки, кабинет врачей-анестезиологов и другие помещения.

По словам директора по продажам МЗМО Андрея Гааса, в настоящее время на объекте идет стройка. Специалисты заняты работами по подготовке помещений для монтажа миасских комплексов. Тем временем, заводчане запустили производственный цикл. Монтаж оборудования завершат весной 2024 года.

Горбольница Харцызска обслуживает около 95 тысяч взрослых и детей. Лечение и реабилитацию здесь также проходят участники спецоперации.

Горбольница Харцызска обслуживает около 95 тысяч пациентов
Горбольница Харцызска обслуживает около 95 тысяч пациентов
Фото:
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Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) оснастит системами очистки воздуха больницу в ДНР. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, общая площадь чистых помещений составит 200 кв метров. «МЗМО впервые участвует в проекте на территории Донецкой народной республики. Капремонт помещений хирургического корпуса центральной горбольницы начали в Харцызске. Наше предприятие изготовит и поставит оборудование для организации чистых помещений», — отметили в Миассе. Предприятие выступило подрядчиком нижегородской компании. По договору миасцы направят в ДНР комплекты модульных сборных конструкций чистых помещений и медтехники. Оборудованием оснастят малую операционную, предоперационную, стерилизационную, инструментальную, перевязочную, реанимационную палату на две койки, кабинет врачей-анестезиологов и другие помещения. По словам директора по продажам МЗМО Андрея Гааса, в настоящее время на объекте идет стройка. Специалисты заняты работами по подготовке помещений для монтажа миасских комплексов. Тем временем, заводчане запустили производственный цикл. Монтаж оборудования завершат весной 2024 года. Горбольница Харцызска обслуживает около 95 тысяч взрослых и детей. Лечение и реабилитацию здесь также проходят участники спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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