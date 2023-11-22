МЧС дали челябинцам советы из-за гололеда

22 ноября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

В МЧС советуют переждать непогоду дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Челябинской области дали ряд советов, как вести себя на улице в связи с сильным гололедом. Рекомендации распространили в пресс-службе регионального МЧС. «Напоминаем вам, как можно обезопасить себя во время гололедицы: выбирайте обувь на нескользкой подошве и без высокого каблука. Можно прихватить с собой специальную трость. Рассчитывайте свое время так, чтобы у вас была возможность добраться до места, не торопясь. Не бегите, даже если видите свой транспорт, подъезжающий к остановке», — сообщили в пресс-службе ведомства. Если обойти опасный участок невозможно, то в ведомстве порекомендовали достать руки из карманов для сохранения равновесия, а также идти по льду, наступая на всю подошву и расслабив ноги в коленях. Если падение неизбежно, важно сгруппироваться, чтобы свести к минимуму последствия. «Отговорите пожилых родственников от выхода на улицу без острой необходимости. Лучше навестите их сами», — посоветовали в ведомстве. С 21 ноября из-за ледяных дождей ГИБДД по Челябинской области переведены на усиленный режим работы. В регионе фиксируются многочисленные ДТП из-за гололеда. Синоптики предупреждают, что непогода продлится до 23 ноября, в регионе ожидается мокрый снег, гололед и метели.

Жителям Челябинской области дали ряд советов, как вести себя на улице в связи с сильным гололедом. Рекомендации распространили в пресс-службе регионального МЧС. «Напоминаем вам, как можно обезопасить себя во время гололедицы: выбирайте обувь на нескользкой подошве и без высокого каблука. Можно прихватить с собой специальную трость. Рассчитывайте свое время так, чтобы у вас была возможность добраться до места, не торопясь. Не бегите, даже если видите свой транспорт, подъезжающий к остановке», — сообщили в пресс-службе ведомства. Если обойти опасный участок невозможно, то в ведомстве порекомендовали достать руки из карманов для сохранения равновесия, а также идти по льду, наступая на всю подошву и расслабив ноги в коленях. Если падение неизбежно, важно сгруппироваться, чтобы свести к минимуму последствия. «Отговорите пожилых родственников от выхода на улицу без острой необходимости. Лучше навестите их сами», — посоветовали в ведомстве. С 21 ноября из-за ледяных дождей ГИБДД по Челябинской области переведены на усиленный режим работы. В регионе фиксируются многочисленные ДТП из-за гололеда. Синоптики предупреждают, что непогода продлится до 23 ноября, в регионе ожидается мокрый снег, гололед и метели.