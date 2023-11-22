Опекун Далера Бобиева меняет показания по поводу смерти мальчика. Видео

Опекун Наумова перестала называть истинные причины смерти Далера Бобиев

22 ноября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Наумова заявила, что о смерти ребенка узнала в тот же день Фото: Илья Московец © URA.RU Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, не знает об истинных причинах смерти мальчика. Об этом она заявила перед оглашением решения Ленинского районного суда в Екатеринбурге. «Я не знаю причину смерти ребенка. Узнала [о его гибели] в тот же день, когда он умер», — передает слова обвиняемой корреспондент URA.RU. При этом ранее Наумова озвучивала некоторые детали рокового дня — она говорила, что мальчик погиб в результате несчастного случая. Также сестра Далера рассказывала о том, что в день смерти приемная мать избила малыша за то, что он съел виноград. В ванной он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Как писало URA.RU, 26 июня Наумова сообщила о пропаже мальчика. К поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Спустя три дня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье опекунши Наумовой. По данным следствия, мальчик пролежал в спортивной сумке более полугода. Отца Далера выпустили из тюрьмы по УДО 21 августа. Первым делом Худжановиддин навестил могилу сына. О том, что прощает Наумову, он сказал еще тогда. Но при этом он говорил, что верит, что правосудие восторжествует, и виновные в смерти Далера понесут наказание в рамках закона. 22 ноября женщину оставили в СИЗО до февраля 2024 года. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вероника Наумова, обвиняемая в смерти шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, не знает об истинных причинах смерти мальчика. Об этом она заявила перед оглашением решения Ленинского районного суда в Екатеринбурге. «Я не знаю причину смерти ребенка. Узнала [о его гибели] в тот же день, когда он умер», — передает слова обвиняемой корреспондент URA.RU. При этом ранее Наумова озвучивала некоторые детали рокового дня — она говорила, что мальчик погиб в результате несчастного случая. Также сестра Далера рассказывала о том, что в день смерти приемная мать избила малыша за то, что он съел виноград. В ванной он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Как писало URA.RU, 26 июня Наумова сообщила о пропаже мальчика. К поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Спустя три дня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье опекунши Наумовой. По данным следствия, мальчик пролежал в спортивной сумке более полугода. Отца Далера выпустили из тюрьмы по УДО 21 августа. Первым делом Худжановиддин навестил могилу сына. О том, что прощает Наумову, он сказал еще тогда. Но при этом он говорил, что верит, что правосудие восторжествует, и виновные в смерти Далера понесут наказание в рамках закона. 22 ноября женщину оставили в СИЗО до февраля 2024 года. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.