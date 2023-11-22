В Перми распроданными билетами на балет «Щелкунчик» торгуют в интернете. Скрин

22 ноября 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

В театре не советуют покупать билеты у неизвестных продавцов Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Перми на фоне ажиотажа вокруг балета «Щелкунчик» билеты на шоу стали продавать на сайтах объявлений. Официально на несколько показов новогоднего представления Пермского театра оперы и балета билеты уже не купить — они закончились. «Билет на балет „Щелкунчик“ 29.12.23. В театре билетов уже нет», — гласит одно из объявлений. За 12 тысяч рублей предлагается билет в ложу. «Продаю два билета в театр оперы и балета в Перми. Щелкунчик 31.12.2023 в 12:00. Партер, ряд 9», — предлагает другой продавец за 40 тысяч рублей. Оба продавца отключили возможность позвонить им. Билет они готовы передать только с помощью сервиса доставки или переслать по электронной почте. В театре предупреждают, что, скорее всего, авторы объявлений — мошенники, жертвами которых уже стали несколько человек. В Пермской опере прогнозируют, что с приближением декабря и новогодних спектаклей активность мошенников возрастет. Официально и безопасно купить билет на «Щелкунчика» можно на сайте театра. Правда, в продаже остались только дорогие. Официально билеты стоят дешевле Скрин с сайта объявлений На 29 декабря билеты в театре уже распроданы Скрин с сайта объявлений

В Перми на фоне ажиотажа вокруг балета «Щелкунчик» билеты на шоу стали продавать на сайтах объявлений. Официально на несколько показов новогоднего представления Пермского театра оперы и балета билеты уже не купить — они закончились. «Билет на балет „Щелкунчик“ 29.12.23. В театре билетов уже нет», — гласит одно из объявлений. За 12 тысяч рублей предлагается билет в ложу. «Продаю два билета в театр оперы и балета в Перми. Щелкунчик 31.12.2023 в 12:00. Партер, ряд 9», — предлагает другой продавец за 40 тысяч рублей. Оба продавца отключили возможность позвонить им. Билет они готовы передать только с помощью сервиса доставки или переслать по электронной почте. В театре предупреждают, что, скорее всего, авторы объявлений — мошенники, жертвами которых уже стали несколько человек. В Пермской опере прогнозируют, что с приближением декабря и новогодних спектаклей активность мошенников возрастет. Официально и безопасно купить билет на «Щелкунчика» можно на сайте театра. Правда, в продаже остались только дорогие.