Самый известный пермский штурмовик перенес операцию

Пермский штурмовик Александр Григоренко перенес операцию на ноге

23 ноября 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Врачи восстановили Александру Григоренко перебитый нерв (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Участник спецоперации из Перми — экс-депутат регионального заксобрания — Александр Григоренко перенес операцию на ноге. Штурмовик был прооперирован в одном из филиалов Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье. В беседе с URA.RU пермяк рассказал, что врачи восстановили ему нерв, который был перебит во время ранения на СВО. «Во время участия в СВО у меня было три попадания: одно в руку и два — в ногу в районе колена. Один осколок хирурги мне вытащили из ноги, я его даже сохранил. Еще пара осколков осталось в ноге. И недавно я перенес еще одну операцию на ноге. Я хоть и ходил, но у меня был нерв перебит, вот, мне его восстановили», — сказал Григоренко. Боец пояснил, что и сейчас восстанавливается после перенесенной операции и выразил уверенность, что через несколько дней сможет нормально ходить. Также Григоренко ожидает протезирование на руку. По его словам, к Новому году его должны выписать из госпиталя. URA.RU рассказывало, что Григоренко был тяжело ранен под Кременной во время одного из штурмов в июне, и лишился кисти руки. Ранее пермяк рассказал о планах после возвращения в родной город. Он отметил, что намерен выпустить автобиографическую книгу и продолжить обучение в вузе.

Участник спецоперации из Перми — экс-депутат регионального заксобрания — Александр Григоренко перенес операцию на ноге. Штурмовик был прооперирован в одном из филиалов Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье. В беседе с URA.RU пермяк рассказал, что врачи восстановили ему нерв, который был перебит во время ранения на СВО. «Во время участия в СВО у меня было три попадания: одно в руку и два — в ногу в районе колена. Один осколок хирурги мне вытащили из ноги, я его даже сохранил. Еще пара осколков осталось в ноге. И недавно я перенес еще одну операцию на ноге. Я хоть и ходил, но у меня был нерв перебит, вот, мне его восстановили», — сказал Григоренко. Боец пояснил, что и сейчас восстанавливается после перенесенной операции и выразил уверенность, что через несколько дней сможет нормально ходить. Также Григоренко ожидает протезирование на руку. По его словам, к Новому году его должны выписать из госпиталя. URA.RU рассказывало, что Григоренко был тяжело ранен под Кременной во время одного из штурмов в июне, и лишился кисти руки. Ранее пермяк рассказал о планах после возвращения в родной город. Он отметил, что намерен выпустить автобиографическую книгу и продолжить обучение в вузе.