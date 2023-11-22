22 ноября 2023

В деле 17-летней свердловчанки, снимавшей порно с дочкой, появились новые детали

В Лесном вскрыли группу, которая распространяла детское порно
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодая мать записывала видео со своей малолетней дочкой (архивное фото) Фото:

В деле 17-летней матери из Лесного (Свердловская область), которая записывала порно с малолетней дочкой, появились еще два фигуранта. Они занимались распространением роликов в Сети, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«В ходе следствия вскрылась целая группа, которая занималась распространением порно роликов с участием юной мамочки и ее дочери. Одной из фигуранток стала девушка, которой тоже 17 лет, второй — это мужчина, он постарше», — пояснил собеседник агентства. В СК по Свердловской области от комментариев по теме воздерживаются.

Как писало URA.RU, 17-летняя девушка записывала порно с дочкой и выкладывала это в соцсетях. Силовики нашли не менее 17 роликов. После этого против свердловчанки завели уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

При этом девушка находится под подпиской о невыезде. Сама она обвинила в случившемся сожителя.

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В деле 17-летней матери из Лесного (Свердловская область), которая записывала порно с малолетней дочкой, появились еще два фигуранта. Они занимались распространением роликов в Сети, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В ходе следствия вскрылась целая группа, которая занималась распространением порно роликов с участием юной мамочки и ее дочери. Одной из фигуранток стала девушка, которой тоже 17 лет, второй — это мужчина, он постарше», — пояснил собеседник агентства. В СК по Свердловской области от комментариев по теме воздерживаются. Как писало URA.RU, 17-летняя девушка записывала порно с дочкой и выкладывала это в соцсетях. Силовики нашли не менее 17 роликов. После этого против свердловчанки завели уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. При этом девушка находится под подпиской о невыезде. Сама она обвинила в случившемся сожителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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