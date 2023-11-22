Водителей предупредили об ошибке, которая может привести к поломке двигателя зимой

Fit Service: загустевшее масло может привести к поломке двигателя зимой
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Сергей Пономарев отметил, что зимой могут течь прокладки блока цилиндров Фото:

В зимнее время двигатель автомобиля может сломаться из-за неверно подобранного моторного масла. Об этом сообщил технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

«Загустевшее от мороза моторное масло может выдавить сальники двигателя. Это станет причиной возникновения течи и в дальнейшем серьезной поломки мотора», — заявил Пономарев в беседе с «Газетой.ру». Он отметил, что автомобилистам не нужно забывать о соответствии вязкости и температурных характеристиках масел в условиях зимы.

Эксперт подчеркнул, что в холодную погоду материалы сжимаются. Он привел в пример шланги и патрубки в системах охлаждения или топливопровода. По его словам, они часто замерзают из-за низких температур.

Также Пономарев назвал сезонной проблемой течь прокладки блока цилиндров. По его словам, уплотнитель может потерять эластичность и не будет плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ. Он призвал быстро заменить прокладку блока цилиндра в случае протечки.

Ранее зоопсихолог Мирослав Волков сообщил, что из-за морозов автомобилисты могут столкнуться с проблемой застревания бездомных кошек под капотом. Руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин заявил, что перед началом зимы нужно проверить все системы двигателя и технические жидкости.

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В зимнее время двигатель автомобиля может сломаться из-за неверно подобранного моторного масла. Об этом сообщил технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. «Загустевшее от мороза моторное масло может выдавить сальники двигателя. Это станет причиной возникновения течи и в дальнейшем серьезной поломки мотора», — заявил Пономарев в беседе с «Газетой.ру». Он отметил, что автомобилистам не нужно забывать о соответствии вязкости и температурных характеристиках масел в условиях зимы. Эксперт подчеркнул, что в холодную погоду материалы сжимаются. Он привел в пример шланги и патрубки в системах охлаждения или топливопровода. По его словам, они часто замерзают из-за низких температур. Также Пономарев назвал сезонной проблемой течь прокладки блока цилиндров. По его словам, уплотнитель может потерять эластичность и не будет плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ. Он призвал быстро заменить прокладку блока цилиндра в случае протечки. Ранее зоопсихолог Мирослав Волков сообщил, что из-за морозов автомобилисты могут столкнуться с проблемой застревания бездомных кошек под капотом. Руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин заявил, что перед началом зимы нужно проверить все системы двигателя и технические жидкости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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