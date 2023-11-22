Со скандального рынка в поселке под Челябинском начали вывозить товар

Судебные приставы опечатали все боксы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С рынка «Фермерский» в поселке Кременкуль под Челябинском начали вывозить товар. Как сообщили URA.RU 22 ноября в пресс-службе ГУ ФССП по региону, все боксы на рынке опечатаны.

«Судебные приставы прибыли на рынок и опечатали все боксы. Предполагая, что там еще находится товар, относящийся к категории скоропортящегося, судебные приставы в целях сохранения прав предпринимателей разместили объявления с разъяснениями, куда следует обращаться для вывоза товара. Сегодня с утра фуры потянулись на рынок. После предоставления документов судебные приставы допускали предпринимателей к боксам, товар перегружался в машины и вывозился за пределы торговой территории», -сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Приставы действуют в рамках исполнительного документа Сосновского районного суда, выданного в результате рассмотрения иска прокурора к двум предпринимателям — руководителям торговли на указанной территории. При этом данное требование не является видом административного наказания, оно внесено в рамках гражданского иска прокурора в качестве обеспечительной меры до окончания рассмотрения дела в суде.

Ситуация вокруг переезда крупнейшего овощного рынка Челябинска накаляется с августа. Местные жители категорически против его функционирования в пределах поселка. Они продолжают слать председателю СК РФ Александру Бастрыкину жалобы. Тот, в свою очередь, держит ситуацию на контроле.

Правительство региона также отреагировало на жалобы жителей поселка. Деятельность рынка была временно приостановлена. А прокуратура потребовала привлечь владельца рынка к ответственности за нарушения требований градостроительного законодательства. В рамках расследования возбужденных уголовных дел, владелец рынка и его сообщники были объявлены в розыск.