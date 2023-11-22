Фигурантов уголовных дел о скандальном рынке под Челябинском объявили в розыск

Владельца рынка и его компаньонов разыскивают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фигурантов уголовных дел о незаконном строительстве рынка в поселке Кременкуль под Челябинском объявили в розыск. Как уточнили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, речь идет о главных подозреваемых — владельце рынка и его сообщниках.

«В розыск объявлены подозреваемые по возбужденным уголовным делам. Среди них владелец земельного участка, на котором располагается рынок и его компаньоны», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Ранее в отношении данных лиц были возбуждены уголовные дела по факту незаконного предпринимательства и выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На рынке продолжается выполнение оперативно-следственных мероприятий.

Рынок переехал в Кременкуль после решения мэрии застроить улицу Братьев Кашириных. Местные жители не оценили такой ход властей. Они стали жаловаться на вырубку леса под рынок, на уничтожение транспортной инфраструктуры. Прокуратура обратилась в суд на владельца рынка Ривожидина Махмадова, требуя наказать его за нарушения требований градостроительного законодательства. Несмотря на проведенную правоохранителями работу жители продолжают жаловаться на работу рынка, требуют его закрыть. Председатель СК РФ Александр держит ситуацию на контроле. Он уже получил несколько докладов о ходе проверки.