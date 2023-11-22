У курганской компании, уничтожающей биоотходы, нашли массовые нарушения

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Предприятие "Экология". Курган, мешки, отходы
Курганская прокуратура провела проверку фирмы по утилизации биоотходов Фото:

Прокуратура нашла массовые нарушения у компании, занимающейся утилизацией биоотходов в Белозерском округе (Курганская область). Директору компании направлено представление, документы направлены в суд и следственный комитет, сообщает сайт ведомства.

«Прокуратура Белозерского района провела проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства <…> Установлено, что в с. Тебенякское «ПК «Экоцентр» осуществляет утилизацию биологических отходов с нарушением требований законодательства», — рассказали в прокуратуре. Директору компании внесено представление об устранении массовых нарушений.

Как выявила проверка, в центре беспорядочно в большом количестве навалены мешки с немаркированными отходами. Подъездные пути к площадке не имеют твердого покрытия, нет пункта дезинфекции транспорта. Место утилизации не огорожено, что создает возможность доступа к биоотходам постронним людям и животным.

Материалы проверки направят в теруправление Россельхознадзора. Устранить нарушения прокуратура будет требовать через суд. Также информация будет направлена в «Кетовский МСО СУ СК России по Курганской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц».

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на свалку биоотходов в промзоне Кургана. Среди биоотходов были замечены останки животных. После публикации руководство компании «Экоцентр» очистило территорию площадки от отходов.

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Прокуратура нашла массовые нарушения у компании, занимающейся утилизацией биоотходов в Белозерском округе (Курганская область). Директору компании направлено представление, документы направлены в суд и следственный комитет, сообщает сайт ведомства. «Прокуратура Белозерского района провела проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства <…> Установлено, что в с. Тебенякское «ПК «Экоцентр» осуществляет утилизацию биологических отходов с нарушением требований законодательства», — рассказали в прокуратуре. Директору компании внесено представление об устранении массовых нарушений. Как выявила проверка, в центре беспорядочно в большом количестве навалены мешки с немаркированными отходами. Подъездные пути к площадке не имеют твердого покрытия, нет пункта дезинфекции транспорта. Место утилизации не огорожено, что создает возможность доступа к биоотходам постронним людям и животным. Материалы проверки направят в теруправление Россельхознадзора. Устранить нарушения прокуратура будет требовать через суд. Также информация будет направлена в «Кетовский МСО СУ СК России по Курганской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц». Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на свалку биоотходов в промзоне Кургана. Среди биоотходов были замечены останки животных. После публикации руководство компании «Экоцентр» очистило территорию площадки от отходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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