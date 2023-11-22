Поезд «Адлер — Пермь» продолжит путь

22 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Поезд будет задержан на полтора часа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом Поезд «Адлер — Пермь», который столкнулся с маневровым составом в Ульяновской области, продолжит движение по маршруту. Об этом сообщает telegram-канал «Улпресса» со ссылкой на РЖД «Поезд продолжит путь, но из-за аварии время прибытия задержано на полтора часа», — говорится в сообщении. Уточняется, что причину столкновения в РЖД не назвали. Ранее стало известно, что пассажирский поезд столкнулся с тепловозом. На место аварии выехали спасатели, но одна из групп не может добраться до поезда из-за погоды.

Поезд «Адлер — Пермь», который столкнулся с маневровым составом в Ульяновской области, продолжит движение по маршруту. Об этом сообщает telegram-канал «Улпресса» со ссылкой на РЖД «Поезд продолжит путь, но из-за аварии время прибытия задержано на полтора часа», — говорится в сообщении. Уточняется, что причину столкновения в РЖД не назвали. Ранее стало известно, что пассажирский поезд столкнулся с тепловозом. На место аварии выехали спасатели, но одна из групп не может добраться до поезда из-за погоды.