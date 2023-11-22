Поезд «Адлер — Пермь» продолжит путь

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Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дверь, поезд
Поезд будет задержан на полтора часа Фото:
новость из сюжета
Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом

Поезд «Адлер — Пермь», который столкнулся с маневровым составом в Ульяновской области, продолжит движение по маршруту. Об этом сообщает telegram-канал «Улпресса» со ссылкой на РЖД

«Поезд продолжит путь, но из-за аварии время прибытия задержано на полтора часа», — говорится в сообщении. Уточняется, что причину столкновения в РЖД не назвали.

Ранее стало известно, что пассажирский поезд столкнулся с тепловозом. На место аварии выехали спасатели, но одна из групп не может добраться до поезда из-за погоды.

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Поезд «Адлер — Пермь», который столкнулся с маневровым составом в Ульяновской области, продолжит движение по маршруту. Об этом сообщает telegram-канал «Улпресса» со ссылкой на РЖД «Поезд продолжит путь, но из-за аварии время прибытия задержано на полтора часа», — говорится в сообщении. Уточняется, что причину столкновения в РЖД не назвали. Ранее стало известно, что пассажирский поезд столкнулся с тепловозом. На место аварии выехали спасатели, но одна из групп не может добраться до поезда из-за погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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