Поезд «Адлер — Пермь» продолжит путь

Поезд будет задержан на полтора часа
новость из сюжетаПоезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом
Поезд «Адлер — Пермь», который столкнулся с маневровым составом в Ульяновской области, продолжит движение по маршруту. Об этом сообщает telegram-канал «Улпресса» со ссылкой на РЖД
«Поезд продолжит путь, но из-за аварии время прибытия задержано на полтора часа», — говорится в сообщении. Уточняется, что причину столкновения в РЖД не назвали.
Ранее стало известно, что пассажирский поезд столкнулся с тепловозом. На место аварии выехали спасатели, но одна из групп не может добраться до поезда из-за погоды.
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