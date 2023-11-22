Пассажир поезда «Адлер-Пермь»: света нет, телефоны садятся

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РЖД. Вокзал Челябинск, ржд, железная дорога, вагон, поезд
В вагонах комфортная температура воздуха Фото:
новость из сюжета
Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом

В поезде «Адлер-Пермь», который попал в аварию в Ульяновской области обесточен. В вагонах выключен свет, пассажиры не могут зарядить свои телефоны, рассказал telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал житель города Верещагино (Пермский край) Александр. Мужчина ехал в шестом вагоне.

«Света нет, но пока в вагоне тепло. Телефоны у многих садятся. Все вроде живы здоровы. Детей в вагоне не было», — сообщил пермяк.

Он добавил, что поезд поедет через два часа. Об этом ему сообщил проводник вагона. Ранее стало известно, что два поезда столкнулись на Куйбышевской железной дороге. Пассажиры рассказали, что во время столкновения все вещи попадали с полок.

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В поезде «Адлер-Пермь», который попал в аварию в Ульяновской области обесточен. В вагонах выключен свет, пассажиры не могут зарядить свои телефоны, рассказал telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал житель города Верещагино (Пермский край) Александр. Мужчина ехал в шестом вагоне. «Света нет, но пока в вагоне тепло. Телефоны у многих садятся. Все вроде живы здоровы. Детей в вагоне не было», — сообщил пермяк. Он добавил, что поезд поедет через два часа. Об этом ему сообщил проводник вагона. Ранее стало известно, что два поезда столкнулись на Куйбышевской железной дороге. Пассажиры рассказали, что во время столкновения все вещи попадали с полок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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