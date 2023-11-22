Поезд столкнулся с локомотивом днем
В Ульяновской области сегодня 22 ноября столкнулись локомотив и поезд, следовавший из Адлера в Пермь. Есть пострадавшие, на место уже прибыли силовики. URA.RU собрало все, что известно о происшествии на данный момент.
- Столкновение произошло днем в Ульяновской области
- Следователи уточнили, что схода поездов не произошло, жертв нет
- В РЖД подтвердили факт столкновения, пассажирский поезд был задержан на 1 час и 21 минуту
- Пермский губернатор Махонин обещал оказать пострадавшим землякам помощь
- В Сети появились кадры с места происшествия
- Стало известно о состоянии пострадавших, госпитализация никому не понадобилась
- По факту столкновения следователи возбудили уголовное дело
- В РЖД пообещали начислить бонусы пассажирам, попавшим в аварию
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