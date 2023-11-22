Поезд, следовавший в Пермь, врезался в подвижной состав в Ульяновской области. Главное

22 ноября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Поезд столкнулся с локомотивом днем Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ульяновской области сегодня 22 ноября столкнулись локомотив и поезд, следовавший из Адлера в Пермь. Есть пострадавшие, на место уже прибыли силовики. URA.RU собрало все, что известно о происшествии на данный момент. Столкновение произошло днем в Ульяновской области

Следователи уточнили, что схода поездов не произошло, жертв нет

В РЖД подтвердили факт столкновения, пассажирский поезд был задержан на 1 час и 21 минуту

Пермский губернатор Махонин обещал оказать пострадавшим землякам помощь

В Сети появились кадры с места происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших, госпитализация никому не понадобилась

По факту столкновения следователи возбудили уголовное дело

В РЖД пообещали начислить бонусы пассажирам, попавшим в аварию

В Ульяновской области сегодня 22 ноября столкнулись локомотив и поезд, следовавший из Адлера в Пермь. Есть пострадавшие, на место уже прибыли силовики. URA.RU собрало все, что известно о происшествии на данный момент.