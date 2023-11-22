Поезд, следовавший в Пермь, врезался в подвижной состав в Ульяновской области. Главное

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Поезд столкнулся с локомотивом днем Фото:

В Ульяновской области сегодня 22 ноября столкнулись локомотив и поезд, следовавший из Адлера в Пермь. Есть пострадавшие, на место уже прибыли силовики. URA.RU собрало все, что известно о происшествии на данный момент.

  • Столкновение произошло днем в Ульяновской области
  • Следователи уточнили, что схода поездов не произошло, жертв нет
  • В РЖД подтвердили факт столкновения, пассажирский поезд был задержан на 1 час и 21 минуту
  • Пермский губернатор Махонин обещал оказать пострадавшим землякам помощь
  • В Сети появились кадры с места происшествия
  • Стало известно о состоянии пострадавших, госпитализация никому не понадобилась
  • По факту столкновения следователи возбудили уголовное дело
  • В РЖД пообещали начислить бонусы пассажирам, попавшим в аварию

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В Ульяновской области сегодня 22 ноября столкнулись локомотив и поезд, следовавший из Адлера в Пермь. Есть пострадавшие, на место уже прибыли силовики. URA.RU собрало все, что известно о происшествии на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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